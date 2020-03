Image précise de l’épidémie de coronavirus difficile en Chine, en Corée du Nord et en Russie: des espions américains

Par Mark Hosenball et Jonathan Landay

WASHINGTON, 30 mars (.) – Alors que les agences d’espionnage américaines cherchent à dresser un tableau précis des épidémies de coronavirus dans le monde, elles constatent de graves lacunes dans leur capacité à évaluer la situation en Chine, en Russie et en Corée du Nord, selon cinq sources officielles familières avec les rapports.

Les agences ont également un aperçu limité du plein impact de la pandémie en Iran, bien que les informations sur les infections et les décès entre l’élite et le peuple soient de plus en plus disponibles sur les réseaux sociaux et les canaux officiels, ont déclaré deux sources.

Les agences recherchent non seulement des chiffres précis, mais aussi des signes de ramifications politiques sur la manière dont la crise est gérée.

Les agences de renseignement ont commencé à faire rapport sur le coronavirus en janvier et ont envoyé des alertes précoces au sujet de l’épidémie en Chine, qui a commencé dans la ville de Wuhan à la fin de l’année dernière, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées afin de pouvoir parler librement de le renseignement compte.

La pandémie a déjà laissé près de 740 000 cas dans quelque 200 pays et territoires, selon les chiffres compilés par .. Les États-Unis comptent désormais le plus grand nombre de personnes infectées, soit plus de 152 000.

La Corée du Nord affirme ne pas avoir eu un seul cas, même si elle borde la Chine, mais a demandé aux agences d’aide internationales des fournitures telles que des masques faciaux et des kits de test.

Une source américaine a déclaré que “nous ne savons rien” de l’ampleur du problème dans le pays hermétique communiste.

“C’est un pays doté d’armes nucléaires, où des choses qui pourraient déstabiliser le gouvernement seraient d’un grand intérêt pour les États-Unis”, a déclaré Jeremy Konyndyk, expert au Center for Global Development, qui dirigeait le Bureau américain d’aide aux sinistrés étrangers. entre 2013 et 2017.

Les autorités russes envisagent une quarantaine à l’échelle nationale après avoir enregistré la plus forte augmentation quotidienne de cas de coronavirus pour le sixième jour consécutif, pour un total de 1 836 personnes infectées et neuf décès.

Connaître toute l’étendue de la propagation du coronavirus en Russie pourrait être critique, car il partage des frontières avec 14 autres pays et est une plaque tournante pour le commerce et les voyages.

La Chine, qui a signalé plus de 81 000 cas et plus de 3 300 décès, affirme qu’aucun nouveau cas n’est originaire de son territoire et reste prudent avec ceux qui reviennent de l’étranger.

L’opinion des États-Unis sur l’allégation de la Chine selon laquelle il n’y a pas de nouveaux cas internes “peut être partiellement vraie”, selon une source. Mais les agences restent sceptiques quant à la maîtrise du virus par les Chinois, a-t-il ajouté.

(Édité en espagnol par Javier Leira)