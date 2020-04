Images impressionnantes de l’éruption du volcan Krakatoa en Indonésie

Le Volcan Krakatoa Il a enregistré une forte éruption vendredi soir, jetant une colonne de cendres qui a atteint 15 kilomètres, et maintient une activité constante ce samedi.

Explosion de monture Anak Krakatau, à Lampung, dans le sud-ouest de l’Indonésie, a provoqué un grand rugissement qui a été entendu à 150 kilomètres de là, à Jakarta, la capitale.

Le Krakatoa qui a commencé à éclater vendredi à 22h35, heure locale (13h35 GMT), a continué à jeter des cendres jusqu’à tôt samedi matin, a rapporté l’agence nationale indonésienne d’atténuation des catastrophes (BNPB), selon l’agence. ANTARA.

L’éruption de #Krakatoa est quelque chose qui, même s’il ne s’était pas produit depuis le 19e siècle, était à prévoir. Cependant, il convient de noter qu’au cours des dernières heures, il y a 4 volcans en Indonésie qui ont été actifs: Krakatoa, Semeru, Mont Merapi et Tambora. pic.twitter.com/v1iphZ11QG

– José Parra (@masqueuncoach) 11 avril 2020

La vigilance du volcan était au niveau II, ou prudence. Le personnel de la Lampung Selatan Disaster Mitigation Agency a demandé aux habitants de rester calmes depuis les activités volcaniques du mont Anak Krakatau ils avaient diminué.

Samedi matin, aucun rapport n’a fait état de dégâts matériels ou de victimes après l’éruption, mais des militaires et des policiers locaux sont restés prêts à aider les autorités du village et du sous-district, a-t-il déclaré.

En Indonésie, Anak #Krakatoa reprend ses activités avec une éruption qui a généré une colonne éruptive pouvant atteindre 15 km de haut.

En décembre 2018, une série d’éruptions s’est effondrée dans le bâtiment volcanique, provoquant un tsunami où plus de 400 personnes ont perdu la vie. pic.twitter.com/BRXIa4Fann

– SkyAlert (@SkyAlertMx) 11 avril 2020

Le Centre de volcanologie et d’atténuation des catastrophes géologiques (PVMBG) du ministère de l’Énergie et des Ressources minérales a observé une colonne de cendres grises à noires épaisses quittant le volcan et atteignant jusqu’à 1 000 mètres de son cratère, soit 1 157 mètres au-dessus du niveau de la mer, lorsque le volcan a éclaté samedi à 6h51 heure locale (23h51 GMT).

Notimex

