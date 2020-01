Immobile et Caicedo remportent la onzième victoire, suivie d’une Lazio imparable | Réseaux sociaux sportifs

Un triplé de l’Italien Ciro Immobile et les buts de l’Équatorien Felipe Caicedo et de l’Angola Bartolomeo Jacinto Quissanga “Bastos”, ont prolongé ce samedi le vol de la Lazio, qui a endossé un puissant 5-1 à Sampdoria et qui a enchaîné sa onzième victoire consécutive dans la Série A.

Un récital de football, devant une Sampdoria en forme et qui provenait de la flexion 5-1 à Brescia, a permis à la Lazio de se placer à un seul point de l’Inter Milan, deuxième et troisième du leader de la Juventus Turún, avec le même nombre de matchs