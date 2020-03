Impacts psychosociaux de COVID-19 – Scientific American Blog Network

Le nouveau coronavirus a déclenché une autre crise de santé publique furtive et croissante qui appelle une réponse d’urgence équivalente.

Comme les autres pandémies et les épidémies émergentes, COVID-19 crée d’immenses perturbations psychosociales. La maladie implique une menace inconnue qui est difficile à détecter et difficile à distinguer des maladies plus bénignes. Des conditions pandémiques prolongées et dynamiques feront ressortir l’anxiété. Les choses vont empirer avant de s’améliorer. En l’absence d’un vaccin, les interventions non pharmaceutiques sont le seul moyen de prévenir les infections, et elles bouleversent considérablement les habitudes corporelles quotidiennes, les interactions sociales et les échanges économiques.

Les courses d’épicerie récentes sont un signe de préoccupation dans la communauté. Des actions personnelles pour éviter l’infection telles que le stockage de désinfectant pour les mains confèrent également un sentiment de contrôle sur un danger incertain. L’amélioration de la communication actuelle sur les risques peut atténuer la détresse généralisée. Les hauts responsables élus et les autorités sanitaires devraient faire preuve d’empathie envers la peur des gens, normaliser les réactions au stress, fournir des orientations claires sur les comportements de santé recommandés, donner des instructions sur les protections concrètes, notamment celles concernant la santé mentale, et partager des messages de solidarité et de résilience.

Cependant, davantage d’interventions sont essentielles parce que des groupes spécifiques sont plus à risque de détresse émotionnelle aiguë et persistante. Les agents de santé sur les lignes de front de l’épidémie sont confrontés à des facteurs de stress aggravants: la perspective de changements de plus en plus longs, la nécessité d’improviser la couverture des soins aux enfants, l’approvisionnement limité d’équipements de protection individuelle, la peur de ramener l’infection à la maison, de voir des collègues tomber malades et de durcir les décisions d’allocation concernant les ressources rares et vitales comme les ventilateurs mécaniques.

Les individus exposés sont confrontés à une cascade potentielle de circonstances difficiles. Pour protéger les autres, ils peuvent entrer en état d’auto-quarantaine. Pendant la période d’incubation, ils doivent vivre dans l’incertitude et limiter les contacts physiques avec les autres tout en essayant de maintenir la connectivité sociale. Les activités génératrices de revenus qui ont déraillé et les obligations non satisfaites envers les autres peuvent aggraver le stress. Les personnes infectées peuvent tomber malades, subir une longue convalescence, ressentir la culpabilité du survivant et être rejetées malgré une guérison complète.

Pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants, une pandémie peut accroître encore leurs pensées anxieuses et leurs comportements compulsifs. Les symptômes précédemment gérés peuvent éclater, nécessitant des soins supplémentaires au-delà de ce qui était suffisant avant la crise. Des systèmes de soutien perturbés et l’isolement social peuvent rendre les personnes atteintes de troubles mentaux particulièrement vulnérables aux réactions de stress aigu lors d’une épidémie.

D’autres groupes sont confrontés à des facteurs de stress distincts. Les personnes âgées et les personnes handicapées sont priées de rester en dehors du public et de recevoir moins de visiteurs; déjà en dehors de l’agitation de la vie communautaire, leur solitude peut s’approfondir. Les immigrants asiatiques et les Américains d’origine asiatique peuvent être victimes de la stigmatisation et de la discrimination. Les communautés raciales et ethniques minoritaires qui se souviennent des disparités en matière de santé dans les épidémies passées peuvent redouter des résultats similaires dans celle-ci. Bien que physiquement petits, les enfants éprouvent toujours de grandes émotions et ils peuvent ne pas avoir les compétences et le développement nécessaires pour faire face à la crise en cours.

Le besoin d’atténuation universelle et ciblée des impacts psychosociaux du COVID-19 se pose dans le contexte d’un système de santé mentale américain très fragile. Une lutte paritaire se poursuit pour le bien-être émotionnel afin de garantir la même importance, la capacité de service et les structures de financement que la santé physique. Il y a une pénurie de professionnels de la santé mentale, et de nombreux Américains renoncent à l’aide en raison du coût, de la stigmatisation et du fait de ne pas savoir comment s’y brancher. De tels défauts nécessitent un changement systémique à long terme. Néanmoins, les décideurs, les prestataires et les communautés peuvent encore agir maintenant pour aider à atténuer la détresse émotionnelle induite par la pandémie.

Santé mentale de premier plan dans la réponse: Les décisions d’allocation des fonds de secours COVID-19 actuels et futurs devraient inclure la santé mentale. Les autorités nationales et locales de santé publique devraient inviter leurs autorités de santé comportementale à planifier ensemble la riposte à la pandémie; ils peuvent concevoir conjointement la communication sur les risques et les crises, les protocoles de distanciation sociale et les opérations à grande échelle telles que les tests de diagnostic au volant de manière à promouvoir le calme, à renforcer la résilience et à inspirer l’espoir. Les entreprises devraient rappeler aux travailleurs les programmes d’aide aux employés qui intègrent ensuite les ressources COVID-19, y compris les ressources virtuelles. Les systèmes de santé devraient fournir aux employés le temps, le lieu et le personnel de soutien pour les aider à faire face. Les voisins devraient dissiper les inquiétudes des travailleurs de la santé concernant les soins aux enfants et les repas en famille.

Rendre le soutien en santé mentale accessible et durable: les restrictions récemment levées sur l’accès de Medicare aux services de télésanté, y compris la télépsychiatrie, sont une victoire. Il en va de même pour certains fournisseurs d’assurance maladie privés qui souhaitent renoncer au partage des coûts pour les visites de télémédecine, suspendre les limites de recharge précoce des médicaments et les lignes directes de santé mentale du personnel. Davantage d’assureurs devraient adopter ces mesures. Les applications mobiles basées sur des preuves complètent désormais les soins dispensés par les prestataires en personne et permettent aux personnes de gérer elles-mêmes leurs conditions; les applications d’abonnement doivent temporairement suspendre ou réduire leurs frais. Les praticiens devraient explorer les options de télésanté, mettre à jour les plans de continuité des activités et réduire temporairement les frais remboursables.

Approfondir le bassin des agents de santé mentale: les chefs spirituels de toutes confessions devraient s’allier avec des professionnels de la santé comportementale pour développer la communication de crise, les réseaux d’entraide et d’autres programmes qui protègent la psyché et l’esprit des communautés touchées par une pandémie. Les organisations de bénévoles qui répondent aux ouragans, aux inondations et aux incendies et sont expertes en santé mentale en cas de catastrophe devraient servir de ressources pendant cette catastrophe de maladie infectieuse. Enfin, les non-experts devraient apprendre les premiers soins psychologiques (PFA) pour aider les autres à faire face au stress et aux traumatismes liés aux épidémies.

Les États-Unis prennent des mesures audacieuses pour contrer les effets physiques de la contagion; nous devons également renforcer la résistance du pays à ses effets émotionnels. Tout comme la menace de maladies infectieuses diminue, ses réverbérations psychologiques vont certainement culminer.

Cet essai a été co-écrit par:

Elena Martin, MPH, analyste au Johns Hopkins Center for Health Security, qui étudie la gestion clinique des infections pathogènes à haut risque.

Joshua Morganstein, MD, président du Comité sur les dimensions psychiatriques des catastrophes à l’American Psychiatric Association.

