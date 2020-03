Impossible de construire un phare? Utilisez plutôt un navire

Publié à l’origine en mars 1900

«À quelques kilomètres au large du cap Hatteras se trouvent les redoutables hauts-fonds de diamants, sur lesquels des tentatives futiles ont été faites pour ériger un phare. Il semblerait que le seul moyen possible de protéger les navires de ce cimetière des profondeurs soit d’amarrer au-dessus des hauts-fonds un bateau-phare capable de répondre aux conditions extrêmement éprouvantes. Un tel navire a été conçu et est en voie d’achèvement aux chantiers de la Fore River Engine Company, dans le Massachusetts. Elle sera propulsée à la vapeur et éclairée électriquement. Les lumières, trois sur chaque mât, seront de 100 bougies et 100 volts chacune. »

—Américain scientifique, mars 1900

