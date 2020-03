Imprimantes 3D pour fabriquer des masques de protection contre les coronavirus | L’avenir

Des groupes de spécialistes de l’impression 3D de Castilla y León se sont joints au réseau social Telegram et recherchent maintenant le soutien d’autres personnes qui ont ce type d’imprimantes pour fabriquer avec eux des masques de protection pour le personnel de santé qui travaille avec des patients atteints de COVID-19.

L’un des promoteurs de l’initiative, Zamorano Alberto Luengo, professeur de technologie à l’Institut Francisco Salinas de Salamanque, a expliqué à l’EFE qu’après avoir contacté le complexe hospitalier de Zamora pour connaître leurs demandes, ils ont commencé à fabriquer ces masques.

Pour cela, ils ont également eu le soutien du Centre de formation et d’innovation pédagogique de Zamora (CFIE), qui a fait don de mille unités d’acétate avec lesquelles fabriquer les écrans de ces masques qui sont placés comme élément de protection supplémentaire pour le masque et protéger le toilettes en le couvrant du front au cou.

Deux versions de masques

Maintenant, la douzaine de personnes impliquées dans le projet à Zamora sont à la recherche de plus de personnes qui ont des imprimantes 3D pour fabriquer le plus grand nombre possible de ces masques, qui sont similaires à ceux utilisés dans les travaux d’élagage, pour les donner au complexe hospitalier de la province.

Alberto Luengo a détaillé qu’il existe deux versions de masques que les toilettes peuvent utiliser grâce à ce type d’imprimante, une plus complète qui prend six heures à imprimer et une plus simple qui est obtenue en une heure de travail d’impression.

Des groupes de télégrammes pour fabriquer ce matériel ont été créés dans différentes provinces de Castilla y León pour fournir des hôpitaux dans leur région, car ce matériel n’est pas destiné à un usage générique mais à l’usage du personnel de santé et de ceux qui ont un contact très étroit avec des personnes infectées par le coronavirus.

Grâce aux réseaux sociaux, des groupes ont été créés dans différentes régions d’Espagne pour tirer parti des imprimantes 3D dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et, à l’heure actuelle, environ deux mille personnes sont impliquées, comme l’ont rapporté les promoteurs de l’initiative en Zamora.

La fabrication de ces masques est l’application la plus simple de l’impression tridimensionnelle, car, comme l’a détaillé Luengo, un autre groupe interdisciplinaire promu au niveau national avec la participation de médecins et d’ingénieurs essaie de pouvoir imprimer des respirateurs artificiels, un équipement essentiel dans le combattre la pandémie. EFEfuturo