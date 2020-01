Inauguration de la route aérienne Buenos Aires-Termas de Río Hondo

Jeudi, la liaison aérienne entre la ville de Buenos Aires et Termas de Río Hondo a commencé à fonctionner, l’une des principales destinations touristiques du pays. Il s’agit du premier nouveau vol de l’année 2020, opéré depuis le terminal Aeroparque, et opéré par la compagnie American Jet

Dans le cadre de la nouvelle direction du ministère des Transports, par Mario Meoni, l’itinéraire aura deux fréquences hebdomadaires. Le vol inaugural, qui a décollé ce matin d’Aéroparque en direction de Termas, a également eu la présence du secrétaire exécutif de l’Institut national de promotion du tourisme (INPROTUR), Ricardo Sosa, et du président de la société, Jorge Rodríguez.

“Nous sommes heureux d’inaugurer cette nouvelle connexion et pour une province comme Santiago del Estero de se consolider en tant que véritable support pour le développement du tourisme, grâce à la poussée du gouverneur Zamora et de toute son équipe”, a déclaré Meoni après l’inauguration de l’itinéraire.

À cet égard, le responsable a ajouté: «Nous voulons plus d’interconnectivité dans les villes argentines pour apporter plus de développement touristique, logistique, commercial et de productivité. Le marché aéronautique doit se développer énormément, chaque ville et chaque province de l’intérieur a un énorme potentiel et ce que le président (Alberto Fernández) nous a demandé de manière spéciale, c’est que nous travaillions sur cette interconnectivité afin qu’il y ait plus de possibilités de vols. »

La nouvelle liaison aura des vols les jeudis (départ à 10h45 d’Aeroparque et à 13h30 de Termas) et le dimanche (départ d’Aeroparque à 16h00 et du terminal de Santiago à 18h45).

American Jet est une société argentine qui opère dans le pays depuis plus de 35 ans, avec des services dans les provinces de Santa Cruz, Mendoza, Neuquén et Santa Fe, auxquelles Santiago del Estero rejoint maintenant.