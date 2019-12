Incendie à La Merced: les autorités ont confirmé deux morts par choc électrique

Deux personnes tuées, huit blessées et environ 1 500 locaux affectés ont été le solde qui a laissé le feu au marché de La Merced, situé sur la rue Rosario 159, quartier Merced Balbuena de la mairie de Venustiano Carranza

Selon des rapports officiels, l'une des victimes a perdu la vie sur place, tandis que la deuxième personne est décédée lors de son transfert à l'hôpital. Tous deux sont morts électrocutés.

Le chef du Secrétariat de la gestion intégrale des risques et de la protection civile de Mexico, Myriam Urzúa Venegas, a confirmé que le défunt était une femme entre 30 et 40 ans et un homme âgé entre 25 et 30 ans.

La Protection civile de Mexico a indiqué qu'après avoir reçu le rapport, il n'a pas fallu plus de 15 minutes pour commencer les travaux.