Incendie au marché aux fleurs de Xochimilco: 12 magasins ont été consumés par les flammes

Les pompiers et les services d’urgence à Mexico éteints aux premières heures de ce dimanche un incendie qui a ravagé 12 locaux du marché aux fleurs de Xochimilco, situé à Colonia San Pedro.

Par une déclaration, le Secrétariat de la gestion intégrale des risques et de la protection civile a avancé que Personne n’a été blessé lors de l’accident.

«Bomberos_CDMX contrôlé un incendie à l’intérieur du marché aux fleurs situé le 16 septembre et Francisco I. Madero de Colonia San Pedro @XochimilcoAI. Ils ne seraient pas blessés », a rapporté l’agence sur Twitter.

Il a également expliqué que les 12 locaux consommés par l’incendie étaient affectés “Collatéralement par rayonnement”, et qu’après avoir travaillé sur “l’enlèvement des débris” et le refroidissement du site, les travaux d’extinction ont été achevés dans leur intégralité.

Avec l’incident de ce matin, Cinq marchés de capitaux ont été ravagés par des incendies en moins de deux mois. Le cas le plus récent est celui qui s’est produit le 15 janvier au Mercado de Morelos. Peu avant, en décembre, l’incendie avait également dévoré les magasins des locataires de La Merced, Abelardo Rodríguez et San Cosme.

Le fait que ces incidents se soient produits en si peu de temps déclencher des alarmes parmi les habitants de Mexico, qui, à travers les réseaux sociaux, ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il s’agissait d’événements “accidentels”.

“Non officiel: l’incendie de ce soir au marché de Morelos pourrait avoir été des représailles pour refus d’extorsion (paiement au sol à droite), selon les locataires du quartier … Se pourrait-il que même les marchés ne soient pas sauvés? Que pensez-vous? “, A écrit un utilisateur sur Twitter.

«Que se passe-t-il avec les marchés du CDMX? Hier, une partie du marché de Morelos a pris feu. Certains locataires ont indiqué qu’ils avaient déjà été menacés par la collecte de droits de plancher. Attendons la réponse de @ClaudiaShein », a commenté un autre internaute.

Les locataires des marchés situés dans les bureaux du maire de Cuauhtémoc et Venustiano Carranza ont déclaré avoir été extorqués par des groupes criminels. Cependant, l’enquête n’a pas permis de déterminer si ces cinq incendies ont été causés ou sont la conséquence d’échecs de maintenance.

Jusqu’au moment, le chef du gouvernement de Mexico n’a pas statué sur l’incident enregistré ce matin dans le marché aux fleurs de Xochimilco.

Sedeco: 30 marchés sont un risque

Le ministère du Développement économique (Sedeco) a récemment effectué des visites de supervision dans 50 marchés publics et a déterminé que 30 d’entre eux présentaient un risque de présenter différentes irrégularités.

Les marchés sur lesquels ces irrégularités ont été constatées ont été encadrés entre le 2 janvier et le 14 janvier et il a été détecté que plusieurs installations électriques des boîtiers fonctionnent avec une surcharge électrique, des câbles exposés et de mauvaises conditions, selon les informations du journal mexicain El Universal.

Le chef du Sedeco, Fadlala Akabani, a déclaré que cette C’est une étape diagnostique prendre en compte les choses qui mettent en danger les habitants d’une certaine zone avant d’apporter les corrections pertinentes. “A la fin des 50 marchés, nous rencontrerons les maires, pour la construction du schéma des installations électriques modernes de chacun.”

Au total, ils seront supervisés 329 marchés, tel que détaillé par le Secrétariat, et non seulement l’installation électrique, mais aussi l’installation de gaz, et les conditions hydrosanitaires seront examinées.