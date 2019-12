Incendie et affrontements violents dans une nouvelle marche au Chili

Santiago, 28 déc.2019 (.) – Des milliers de personnes sont revenues vendredi pour confronter violemment la police autour de la Plaza Italia à Santiago, lors d'une nouvelle marche appelée à soutenir les revendications sociales qui ont éclaté il y a plus de deux mois à Chili: via les réseaux sociaux, les manifestants ont été convoqués ce dernier vendredi de l'année à la Plaza Italia de Santiago, épicentre hebdomadaire depuis le 18 octobre des manifestations citoyennes massives contre le gouvernement de droite Sebastián Piñera. La police a copié vers le milieu de l'après-midi avec un grand nombre de soldats autour de la place, sans laisser les gens se rassembler et disperser les manifestants avec des jets d'eau et des gaz lacrymogènes, mais après près de deux heures de confrontation puis qu'un incendie a été déclaré dans un centre culturel traditionnel à proximité, des milliers de manifestants ont finalement réussi à atteindre le centre de It Square là-bas, des journalistes de l'. ont déclaré: "Les manifestations se poursuivent parce que le gouvernement ne change rien", a déclaré Cristian Díaz, 36 ans, à l'Italie, où des manifestants ont déployé une toile qui disait: "Nous ne faisons que nous battre" "Nous continuerons la lutte jusqu'à ce que Piñera lui donne le bras pour tordre les choses que le peuple demande", a déclaré Luis Rojas, 46 ans, à propos de la demande de modification du système de retraite privé, une meilleure solution. l'éducation et la santé, entre autres. Les autorités tentent de reprendre avec une grande démonstration la normalité du centre de Santiago, affecté par la flambée sociale qui a commencé par des protestations contre l'augmentation du prix du métro, mais qui a abouti à une demande de profondes transformations sociales. , à laquelle le gouvernement Piñera a donné une réponse "insuffisante", selon les manifestants. "J'ai demandé aux Carabineros l'engagement maximum de protéger les personnes qui manifestent en paix et j'ai demandé le plus grand force pour protéger la sécurité des citoyens, en respectant les protocoles et les normes qui régissent l'application des lois et le pays ", a déclaré le maire de Santiago Felipe Guevara. – Incendie du cinéma d'art – Au milieu des affrontements, un incendie a été déclaré à l'Arte Arte Alameda, un centre culturel traditionnel qui fonctionnait depuis près de trois décennies à proximité de la Plaza Italia, où pendant les manifestations il abritait également du personnel médical L'incendie a commencé sur le toit du bâtiment et, selon des témoins, il aurait commencé après que la police a jeté des bombes lacrymogènes sur la structure, une version qui n'a pas été confirmée par des sources officielles. Les flammes ont réussi à être contrôlé après près d'une heure, mais le centre "est malheureusement presque complètement détruit", a déclaré le deuxième commandant des pompiers de Santiago, Diego Velázquez. Environ 16 unités d'incendie ont participé à l'extinction de l'incendie, située dans l'avenue centrale Alameda, la route principale du centre-ville de Santiago. Les manifestants ont facilité l'arrivée chez les pompiers et l'évacuation des travailleurs. Les propriétaires du cinéma ont informé qu'aucun travailleur ou assistant n'a été blessé. La manifestation a été convoquée le jour même où le président Piñera a signé le décret de moyen dont un plébiscite est convoqué le 26 avril, pour décider de modifier ou non la Constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), une des voies de solution soulevées à la crise sociale.pa/ yow / dga ———————————————– ————–