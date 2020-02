Incendie et destruction à Puerto Madryn et Trelew à cause des vents violents

Les villes de Puerto Madryn et Trelew, dans la province de Chubut, étaient affectés par incendies de forêt majeurs et quelques dégâts causée par les vents violents qui ont frappé la région, les autorités locales ont donc demandé à la population de prendre soin de l’eau potable et d’éviter de sortir.

L’un des foyers ignés les plus importants est né dans l’après-midi de ce samedi dans le Parc écologique El Doradillo, au nord de Puerto Madryn, et les pompiers et les voisins de la région travaillaient pour contenir les flammes, qui menaçait d’avancer sur le quartier résidentiel.

L’incident a été déclaré après 17h30 et a déjà atteint plusieurs maisons près de la propriété susmentionnée, de sorte que le lieu des voitures piégées et des engins routiers sont arrivés, en plus de camions spéciaux pour garantir l’approvisionnement en eau dans cette zone.

Selon ce que les médias locaux ont spécifié, les flammes ont été encouragées par les rafales de vent qui ont frappé cette partie de la province pendant une grande partie de la journée. Dans les opérations, des niveleuses ont également travaillé dans le but d’éteindre l’incendie qui, samedi soir, a continué de brûler.

D’un autre côté, la municipalité de Trelew a indiqué qu’une partie de ses Personnel des services publics, ainsi que des membres du Garde urbaine, a collaboré aux premières heures de ce dimanche avec le Pompiers volontaires en un incendie qui a éclaté dans le domaine des fermes.

En outre, des opérations ont été déployées dans différentes parties de la ville pour contrôler la circulation dans les accès, les rues et les avenues coupées par la chute des arbres et des poteaux électriques après la tempête intense, qui a également déchiré les toits et les antennes de certaines maisons.

Pour cette raison, les autorités ont demandé aux voisins “Restreindre l’utilisation de l’eau potable”, étant donné qu’avec les pannes de courant, le système de purification n’est pas en cours. De plus, ils ont annoncé que il n’y aurait pas de collecte des ordures ce jour-là, alors ils ont recommandé de ne pas emmener les déchets dans la rue.

“Les voisins sont priés de rester chez eux afin d’éviter de gêner les tâches effectuées par les services publics”, a ajouté la municipalité via son compte Twitter officiel.

La tempête a également touché la zone de Basse vallée de la rivière Chubut, où il a également causé des dommages importants à la suite de la chute des poteaux d’éclairage, des affiches et de certains toits des maisons voisines.

Selon les médias locaux, la tempête a été caractérisée par de fortes rafales de vent qui dépassaient parfois 100 kilomètres par heure et qui ont également affecté les touristes qui se trouvaient à Playa Unión.