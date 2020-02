Incertitude à l’heure du coronavirus

Ann, une amie et mentor d’une cinquantaine d’années, s’est exclamée autour d’un café fin janvier: «Vous savez, Amazon est épuisé de masques médicaux. Vous ne pouvez tout simplement pas en obtenir maintenant. Mais je vais dans le nord ce week-end, donc je devrais avoir plus de chance là-bas. ” Je l’ai regardée d’un air interrogateur. À l’époque, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’avait pas encore annoncé que la nouvelle maladie nommée COVID-19 (anciennement connue sous le nom de 2019-nCoV), causée par le virus SARS-CoV-2 (ou simplement «coronavirus») était un Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), mais cette annonce a été retardée de plusieurs jours. De plus, les masques ne devraient être réservés qu’aux personnes présentant des symptômes.

Ann est une intellectuelle, quelqu’un qui ne passe pas facilement en mode panique (cela l’a beaucoup aidée dans sa carrière en droit, puis en tant que PDG et chef d’entreprise). Mais à ce moment-là, elle avait pris sa décision: les masques seraient une chose prudente à acheter, malgré l’absence d’indication qu’ils étaient nécessaires. En effet, Ann se cachait sur l’idée qu’avec les messages qu’elle recevait des médias et de ses amis, il serait préférable d’être plus conservatrice et trop préparée au pire, étant donné les conséquences potentielles d’une sous-préparation.

J’ai immédiatement été frappé par le fait que, malgré ma formation en épidémiologie et en médecine, je ne savais pas vraiment quoi conseiller Ann à l’époque: les messages que j’avais reçus et les articles que j’avais lus n’étaient plus cohérents. Il y avait encore beaucoup d’incertitude autour du coronavirus quant à sa gravité et à ce que les citoyens ordinaires pourraient faire pour minimiser les risques. Nous prenons tous des décisions tous les jours malgré l’incertitude, et lorsque les émotions entrent en jeu, cela peut rendre les choses plus difficiles.

Mais quand il s’agit de santé publique, où les risques d’envoyer le «mauvais» message peuvent avoir des conséquences dévastatrices – une anxiété inutile d’une part (qui peut avoir un immense bilan psychologique) et des milliers de morts inutiles de l’autre. Pour moi, une chose est claire: le message sur le coronavirus jusqu’à présent est loin d’être idéal, ce qui suggère que l’incertitude dans une urgence de santé publique est une clé qui peut avoir des conséquences dévastatrices si elle n’est pas correctement exploitée.

Le coronavirus est une cible mouvante, comme la plupart des épidémies. En tant que Canadien, j’ai observé avec curiosité lorsque les aéroports canadiens ont décidé le 17 janvier de ne pas dépister les voyageurs pour le coronavirus (l’efficacité du dépistage est discutable, mais les États-Unis l’avaient déjà mandaté). Mais cela a ensuite changé un jour plus tard. Le message était partout: «Nous pensions que ce n’était pas nécessaire, mais oups, maintenant c’est possible.» Au départ, l’OMS n’était pas aussi préoccupée: les informations et les données sur le coronavirus n’étaient pas suffisantes pour appeler cela une «urgence», peut-être en partie parce que l’institution était tributaire d’une multitude d’hypothèses, telles que l’exactitude des données de La Chine, un pays qui n’est pas exactement connu pour sa transparence (certains notant que le gouvernement peut avoir délibérément induit le public en erreur).

Progressivement, l’OMS est devenue plus préoccupée, enfin le 30 janvier, étiquetant le coronavirus comme une USPPI, ce qui implique une gravité et toute une série d’autres mesures devraient être prises. Aujourd’hui, des pays aussi éloignés que l’Italie, l’Iran, la Corée et l’Espagne signalent une forte concentration de cas. Au mercredi 26 février, plus de 2 700 personnes étaient mortes dans le monde des suites d’un coronavirus depuis décembre et plus de 81 000 étaient infectées dans le monde. Pour mettre les choses en perspective, l’épidémie de SRAS de 2003, qui a commencé en novembre 2002, a infecté plus de 8 000 personnes et a causé 774 décès en six mois.

Aujourd’hui, les messages essentiels restent flous. Par exemple, l’OMS a refusé de recommander officiellement de ne pas voyager en Chine, mais le Département d’État américain a émis cet avis plus tôt ce mois-ci. Pendant des semaines, nous avons également reçu des messages mitigés sur la transmission homme-homme, ce qui est maintenant clair, et plus inquiétant, que cela puisse se produire même lorsque quelqu’un n’est pas symptomatique (bien que ce soit rare). Même les épidémiologistes ont eu du mal à déterminer à quel point c’est vraiment grave. L’une des raisons est qu’un point de données traditionnel en épidémiologie, la valeur R0, qui est le nombre moyen de personnes auxquelles une personne infectée devrait transmettre une maladie, est limité dans sa prévisibilité.

Pourtant, plusieurs médecins et professionnels de la santé publique se sont tournés vers les médias sociaux pour rappeler au monde que la grippe tue davantage, dans le but de dissuader les peurs, mais COVID-19 est plus grave, pas seulement dans sa capacité à envoyer plus de personnes affectées dans soins intensifs (comme le SRAS), et qu’il peut tuer même les hôtes jeunes et en bonne santé (par opposition aux plus vulnérables qui sont plus touchés par la grippe), et par la plupart des comptes a un taux de létalité plus élevé (la proportion de ceux avec le virus qui meurent), quelque part autour de 2% (bien que ce taux puisse être inférieur – 0,7% – en dehors de la province chinoise du Hubei) par rapport à la grippe (qui a un taux de létalité d’environ 0,1%).

Tout ce coup de fouet indique une chose peut-être inconfortable: personne ne sait vraiment à quel point le COVID-19 est mauvais et combien de dégâts il pourrait éventuellement entraîner. Nous savons par l’autopsie de la façon dont le SRAS et le virus Ebola ont été abordés – deux épidémies qui ont permis à des organismes comme l’OMS et les Centers for Disease Control de tirer des enseignements (le CDC a fourni un rapport sur leur riposte au virus Ebola, et l’OMS a publié un rapport sur communication sur l’épidémie immédiatement après le SRAS) – attendre trop longtemps pour déclencher l’alarme peut être désastreux. Nous savons également que les premières prévisions étaient basées sur l’hypothèse que la Chine était transparente et honnête quant à son évaluation de la situation, ce que nous comprenons maintenant n’était pas le cas.

J’ai récemment parlé avec Kathryn Bertram, du Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication (CCP JHU), qui m’a indiqué le modèle de processus parallèle étendu comme un point de départ utile pour examiner les messages de santé publique pendant une épidémie. Il considère à la fois nos réactions rationnelles et nos réactions émotionnelles (principalement la peur) pour aider à déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter pour le comportement. Sur le plan rationnel, nous devons nous interroger sur «l’efficacité» – cela fait référence à l’efficacité d’une solution (par exemple, porter un masque facial ou éviter de voyager en Chine) et aussi à nos perceptions sur la façon dont en tant qu’individus nous pouvons instituer cette solution efficacement. . Sur le plan émotionnel, nous nous interrogeons sur la gravité – quelle pourrait être sa gravité si nous, en tant qu’individus, étions infectés, ainsi que la sensibilité (dans quelle mesure nous pourrions la contracter).

C’est là que réside le problème: la menace perçue repose en grande partie sur les informations que nous recevons des experts. Si la menace est élevée, nous décidons de prendre des mesures de protection. Si on nous dit que la menace est faible, voire insignifiante, nous sommes moins motivés à nous protéger même si nous avons les ressources pour le faire. Lorsqu’une épidémie est en cours, l’incertitude peut créer un terrain fertile pour des messages mitigés et des incohérences, ce qui en soi peut engendrer la méfiance et la peur.

Pour revenir à ma conversation avec Ann, je me souviens du livre d’Annie Duke, Thinking in Bets, dans lequel elle avance un argument convaincant selon lequel, en tant qu’individus, nous sommes souvent tenus de prendre des décisions sur la base d’informations incomplètes. Duke utilise l’analogie du poker, où les décisions sont prises en fonction d’un avenir incertain. Une bonne décision, malgré cette incertitude, dépend de la question de savoir si nous utilisons le bon processus pour prendre cette décision.

En tant qu’individus, nous avons également avantage à repenser à des situations où nous avons peut-être choisi une voie mais qui, si nous avions à nouveau un choix similaire, choisirions différemment, de sorte que nos souvenirs jouent également un rôle (et sans doute pour la santé publique sur laquelle nous pouvons compter notre mémoire collective d’autres épidémies de coronavirus, comme le SRAS). Elle compare nos décisions à des paris: compte tenu des informations dont nous disposons, ainsi que de nos souvenirs de la façon dont les décisions passées ont abouti, et reconnaissant qu’une partie du résultat est due au hasard, quel pourrait être le meilleur choix à faire qui fournirait très probablement le plus d’avantages pour nous-mêmes futurs?

Bertram souligne les principes de base de la communication des risques, qui peuvent également être appliqués aux médias couvrant l’épidémie: communiquer souvent, communiquer clairement et ce qui n’est pas connu et fournir des actions simples aux individus (par exemple le lavage des mains).

De même, les intervenants en santé publique devraient communiquer ce qui est ou n’est pas connu, coordonner les messages pour assurer la cohérence, et peut-être plus important encore, reconnaître que leurs points de vue (et donc leurs messages) peuvent changer rapidement; Heureusement, plus récemment, les médias choisissent d’exprimer cette incertitude et un récent éditorial du New York Times souligne bon nombre de ces principes, car «les gens réagissent de manière plus rationnelle et font preuve d’une plus grande résilience face à une crise à part entière s’ils sont préparés intellectuellement et émotionnellement pour cela. ” Les auteurs demandent également que nous envisagions d’utiliser le terme «pandémie» (bien que l’OMS ne soit pas encore à l’aise avec cela).

En effet, alors que l’OMS présente toujours une vision optimiste, elle et d’autres organisations ont joué au poker à l’échelle mondiale – et les jetons qu’elles jouaient appartenaient à des communautés entières. Leurs décisions et leurs messages sont importants et, dans l’ensemble, il vaut peut-être mieux parier que les conséquences d’une sous-estimation de la gravité de la pandémie peuvent être pires qu’une surestimation. L’alternative, qui rappelle le mème du chien «ça va», pourrait conduire à la fois à la méfiance et potentiellement à des milliers de morts inutiles. Il semble que, bien que l’OMS ait finalement admis que COVID-19 continue de constituer une «grave menace» pour le monde et pourrait être qualifiée de «maladie X» tant redoutée, le briefing d’hier est resté vague et hésitant, et même des messages nationaux sur la question de savoir si le virus est contenu ou se propage continue de ne pas être uniforme. Certains ont même suggéré que nous acceptions finalement que COVID-19 soit «imparable». De toute évidence, nous avons encore quelques jetons.