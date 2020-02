Inde: 20 morts lors de manifestations lors de la visite de Trump

NEW DELHI (AP) – Au moins 20 personnes sont mortes en trois jours d’affrontements à New Delhi, apparemment déclenchés par la première visite officielle en Inde du président américain Donald Trump. Le chiffre devrait continuer d’augmenter alors que les hôpitaux sont submergés de dizaines de blessés, ont annoncé mercredi les autorités.

Le Premier ministre de New Delhi, Arjind Kerjiwal, le plus haut représentant élu de la région, a demandé mercredi au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi d’envoyer l’armée indienne dans les zones touchées par les émeutes dans le nord-est de la capitale.

La police a décrit la situation comme tendue mais sous contrôle. Les écoles sont restées fermées et le droit de réunion est resté suspendu.

Des foules hindoues se sont affrontées avec des musulmans pour protester contre une loi controversée sur la citoyenneté, qui accélère la naturalisation des minorités religieuses mais exclut les musulmans. La violence a empiré mardi, a déclaré Rouf Khan, 43 ans, de Mustafabad, une région du nord-est de New Delhi.

Des foules armées de barres de fer, de briques et de bâtons de bambou ont attaqué des maisons musulmanes en scandant “Jai Shri Ram” ou “Victoire à Lord Rama”, le dieu hindou populaire qui apparaît dans l’épopée religieuse “Ramayana”, a déclaré Khan.

Alors que Trump et son entourage ont quitté New Delhi sur Air Force One mardi après-midi, des familles musulmanes se sont réfugiées dans un coin nord-est de la ville, priant pour que les groupes hindous ne la mettent pas le feu.

“Après être entrés dans les maisons, ils ont commencé à se détruire et à battre des gens et à casser des choses des maisons”, a déclaré Khan, ajoutant qu’il devait fuir avec sa famille pour se réfugier dans une mosquée voisine qui, selon lui, était gardée. pour des milliers d’hommes musulmans.

“Je ne sais pas si notre maison a brûlé ou non, mais quand nous nous sommes enfuis, nous les avons entendus demander aux gens de jeter du kérosène et de tout brûler”, a déclaré Khan.

Bien que les autopsies ne soient pas encore terminées, certaines personnes décédées ont été blessées par balle, a déclaré le Dr Sunil Kumar, directeur médical de l’hôpital Guru Teg Bahadur.

D’autres sont arrivés à l’hôpital avec des blessures par balle ou des coups de couteau, ainsi que des blessures à la tête ou causées par des sauts de hauts lieux.

Parmi eux se trouvait Mohammad Sameer, 17 ans, qui a été soigné mercredi pour une balle dans la poitrine à l’hôpital Guru Teg Bahadur.

S’adressant à l’Associated Press après une opération, Sameer a déclaré qu’il se tenait avec sa famille sur la terrasse de son appartement, regardant comment des foules hindoues sont entrées dans Mustafabad, quand il a reçu une balle dans la poitrine.

“Quand ils ont tiré sur Sameer, je l’ai porté sur mes épaules et j’ai couru en bas”, a expliqué le père du garçon, Mohammad Akram. «Mais lorsque la foule nous a vus, ils m’ont battu, moi et mon fils blessé. Il saignait beaucoup. Alors qu’ils nous battaient avec des bâtons, ils ont continué à scander des slogans de Jai Shri Ram et ont menacé de s’introduire dans nos maisons. »

Akram a déclaré qu’il avait réussi à emmener son fils en pousse-pousse, bien que sa marche ait été interrompue à plusieurs reprises par des hindous qui ont exigé qu’ils baissent leur pantalon pour montrer s’ils étaient circoncis, avant de réussir à s’échapper de la zone et à atteindre la pièce. urgences

En plus des morts, il y a eu au moins 189 blessés, selon Anil Kumar, porte-parole de la police de New Delhi.

L’Inde a subi des épisodes de violence depuis que le Parlement a adopté la loi sur la citoyenneté en décembre. Les critiques disent que le pays se dirige vers un test religieux de citoyenneté.

Les journalistes d’Associated Press Ashok Sharma et Shonal Ganguly ont contribué à ce bureau.