Independiente del Valle bat Flamengo lors du match aller de la Recopa sud-américaine

Le champion de la Copa Libertadores et de la récente Super Coupe du Brésil, Flamengo, rend visite au champion du Coupe d’Amérique du Sud 2019, Independiente del Valle, lors du match aller de la Recopa Amérique du Sud. ESPN TV 2.

Soutenu par le bon traitement de la balle, qui a son premier point dans la sortie propre de l’arche, et mieux planté dans les 2850 mètres d’altitude de Quito, Independiente del Valle a pris les rênes de la première moitié avec confort. Il a prévenu dans les premières étapes du jeu avec un tir de Faravelli, il a atteint le fond avec la main que Gabriel Torres a définie croisée et a fait du vent au poteau droit du gardien de but et à 21 minutes, il a ouvert le tableau de bord. C’est Jacob Murillo qui a magistralement exécuté un coup franc, qui s’est glissé dans le coin gauche de la clôture défendue par Diego Alves, dont la réponse a été mauvaise.

A 26 ′, la grande polémique du parti: Bruno Henrique piqué main dans la main du milieu du terrain et défini avec adresse; cependant, la conquête a été annulée par hors-jeu. La répétition a montré que sa carrière a commencé avec les deux pieds dans le champ lui-même, mais le torse a légèrement exprimé dans l’espace opposé. Le VAR a pris quatre minutes pour revoir l’action: il a pris la décision de ne pas valider le cri.

A la fin de la première partie, Flamengo était un peu plus encouragé et se rapprochait du tirage au sort: Bruno Henrique, après un défenseur central, dévia sa tentative.

Flamengo maintient un excellent niveau de football depuis sa victoire de la Copa Libertadores au club argentin Plaque de rivière, samedi dernier, il a remporté la Super Coupe du Brésil après avoir battu 3-0 à l’Atlético Paranaense. Jorge Jesús a assuré aux journalistes brésiliens, à la veille de l’affrontement à Quito, qu’il n’avait pas sa figure maximale en attaque, Gabriel Barbosa, pour la suspension qu’il portait depuis l’année dernière et a déclaré: “On sait que Gabigol ce ne sera pas le cas mais l’équipe aura toujours sa force habituelle “. L’absence de sa grande figure est couverte par l’une des jeunes stars du Brésil, Pedro Guilherme Abreu dos Santos, dont les droits sportifs appartiennent à la Fiorentina.

De son côté, le manque de rythme est le premier rival de l’équipe équatorienne qui a eu un mois sans jouer un match avant ses débuts vendredi dernier dans la saison en cours en Equateur avec une victoire 2-1 sur Mushuc Runa et cherche donc à noyer le Équipe brésilienne bénéficiant de 2 850 mètres d’altitude à Quito. Le milieu de terrain argentin Cristian Pellerano du club, est convaincu que “seule la pression provoquera noyade et difficultés dans l’altitude à Flamengo”, à laquelle il a ajouté: “Ce sera là quand il faudra en profiter pour ajouter un bon avantage”.

L’Espagnol Miguel Angel Ramirez, l’entraîneur de l’équipe Sangolqui a déclaré: «C’est eux et nous. La motivation est parce que c’est un match de haut niveau. La force mentale du groupe est née de la possibilité de jouer à ce type de jeux. Flamengo est très différent de ce que nous avons vu l’année dernière. Nous avons étudié et ils viennent avec la motivation d’être champions“

Indépendant de la vallée: Jorge Pinos; Alan Franco, Luis Segovia, Richard Schunke, Beder Caicedo; Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli; Jacob Murillo; Fernando Guerrero, John Jairo Sánchez; Gabriel Torres

Directeur technique: Miguel Angel Ramirez

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis; William Arao, Gerson, Diego, Éverton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique

Directeur technique: Jorge Jesus

Arbitre: Leodán González, d’Uruguay.

Stade: ‘Atahualpa’ olympique, de la capitale équatorienne.