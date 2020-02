Independiente del Valle cherchera à profiter de l’absence de “Gabigol” lors du match aller de Recopa contre Flamengo

18 févr. (.) – Independiente del Valle recevra mercredi le puissant Flamengo lors du match aller de la Recopa sud-américaine, un duel dans lequel la surprenante équipe équatorienne cherchera à profiter de l’absence de “Gabigol” pour profiter d’un avantage qui lui donne certains tranquillité face au retour dans le Maracaná.

La modeste équipe équatorienne, stupéfaite de remporter la Coupe d’Amérique du Sud l’an dernier, sera locale dans la première bataille contre le dernier champion de la Copa Libertadores au stade olympique Atahualpa de Quito.

Le match se jouera à partir de 20h30 heure locale (01h30 GMT jeudi) sous les ordres de l’arbitre uruguayen Leodán González.

Le club le plus populaire du Brésil tentera de faire valoir son expérience pour rechercher son sixième titre international, après avoir soulevé les Libertadores pour la deuxième fois de son histoire après une finale électrisante au cours de laquelle il a battu River Plate 2-1 à Lima en novembre.

Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom de “Gabigol”, a été le plus grand tireur du tournoi avec neuf buts, mais il ne pourra pas être dans le match à la hauteur de Quito pour avoir été expulsé dans la capitale péruvienne. Le technicien Jorge Jesus ne pourra pas non plus compter sur le défenseur Léo Pereira, qui se remet d’une blessure à la cuisse gauche.

Flamengo est arrivé en Équateur lundi soir en concentrant ses efforts sur la préparation du jeu à 2850 mètres d’altitude, le corps médical étant convaincu qu’il pourrait minimiser les effets de la hauteur sur les joueurs.

“Je n’ai pas beaucoup d’expérience de jeu en hauteur mais nous avons un département très compétent qui a déjà cette expérience et prépare les joueurs pour quelques jours”, a expliqué l’entraîneur portugais avant de se rendre à Quito.

Ce sera le premier différend Recopa pour le “Mengao”, qui a déjà remporté deux Libertadores (1981 et 2019), la Coupe Intercontinentale (1981), la Gold Cup (1996) et la Coupe Mercosur (1999), et il vient de gagner le week-end de la Super Coupe du Brésil avec une victoire 3-0 contre l’Atlético Paranaense.

Malgré ses honneurs, l’équipe de Rio n’aura pas de tâche facile contre une équipe qui a eu une brillante performance dans la main sud-américaine du jeune entraîneur espagnol Miguel Ángel Ramírez et qui s’est avérée très forte en tant que local.

“La motivation est parce que c’est un match de haut niveau. La force mentale du groupe est née de la possibilité de jouer à ce type de jeux”, a déclaré Ramirez.

Le doute de Ramirez dans la formation est l’inclusion de l’arrière droit Anthony Landázuri, qui est sorti avec un coup dans le match contre Mushucn Runa au cours du week-end pour le tournoi local.

“Flamengo est très différent de ce que nous avons vu l’année dernière. Nous l’avons étudié et ils viennent avec la motivation d’être champions”, a déclaré l’Espagnol. “Il est difficile de battre une équipe qui a tout gagné”, a-t-il ajouté.

Le match revanche aura lieu le 26 février à Rio de Janeiro.

(Écrit par Daniela Desantis. Édité par Rodrigo Charme)