Independiente marque et coupe une séquence négative en Liga Argentine

BUENOS AIRES, 8 mars (.) – Independiente de Avellaneda, l’un des clubs de football argentins les plus populaires, a coupé une séquence de quatre matchs négatifs dimanche sans connaître la victoire après avoir battu 3-0 à domicile contre la Cordoue centrale de Santiago del Estero à la dernière date de la ligue locale.

Le “Rouge”, qui avait gagné pour la dernière fois il y a cinq semaines, a retrouvé la victoire grâce aux buts du Colombien Andrés Rosa, Silvio Romero et Matías Nani sur leur propre clôture lors de la dernière étape du match, à 77, 84 et 92 minutes, respectivement.

“Je suis heureux de ce résultat et d’avoir atteint les trois points après des résultats négatifs”, a déclaré le directeur technique Lucas Pusineri lors d’une conférence de presse.

“Je remercie les gens d’avoir encaissé l’équipe en ce moment”, a ajouté le stratège qui a assumé en début d’année et réalisé deux victoires, deux nuls et quatre défaites.

Avec son score, Romero a terminé meilleur buteur du tournoi avec 12 buts, le même montant que le colombien Rafael Borré, attaquant de River Plate.

“Il n’est pas possible de faire 12 buts en jouant seul, nous avons besoin de toute l’équipe, donc lors de la célébration, j’ai souligné tout le monde. Nous sommes un groupe”, a déclaré Romero à la télévision locale.

Dans un autre match, San Lorenzo de Almagro a battu Lanús 4-3 à domicile avec un doublé d’Adam Bareiro du Paraguay, et bien d’autres de Diego Rodríguez et Marcelo Herrera.

Les buts de Lanús ont été marqués par le vétéran José Sand à deux reprises et Ezequiel Muñoz.

De son côté, Talleres de Córdoba a battu Colón de Santa Fe 2-0 avec des buts de Nahuel Tenaglia et du Brésilien Guilherme Parede, tandis que Godoy Cruz de Mendoza a remporté le même score pour les Old Boys de Rosario de Newell avec des buts de Juan Brunetta et Miguel Merentiel.

Samedi, Boca Juniors est devenu champion du football argentin en battant la gymnastique et l’escrime La Plata 1-0 avec un but de Carlos Tevez et en battant River Plate, qui a fait match nul 1-1 contre l’Atlético Tucumán.

Le championnat se terminera lundi lorsque Unión de Santa Fe affrontera Vélez Sarsfield et Estudiantes de La Plata jouer contre Racing Club de Avellaneda.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Édité par Carlos Calvo Pacheco à Mexico.)