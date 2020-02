Independiente perd 2-0 contre Fortaleza et est éliminé de la Copa Sudamericana

Indépendant Il a l’occasion de traverser la tempête lors de sa visite au Ceará, où il défend le 1-0 obtenu à Avellaneda devant la forteresse. Le match valable pour le retour du premier tour de la Copa Sudamericanase se déroule au stade Joao Castelo (retransmis par Fox Sports et réalisé par le chilien Roberto Tobar).

Le Rouge a quitté le terrain avec l’idée de ralentir la recherche du propriétaire et de l’empêcher de s’élargir avec la montée des flancs. Mais la poussée du propriétaire et la complication de la température élevée l’ont amené à se réfugier progressivement dans son domaine et à parier fortement contre lui.

À 4 minutes, David a provoqué la première intervention majeure de Martín Campaña. Puis, à cause de la manipulation de Juninho et du déséquilibre d’Osvaldo en tant que bannières (et du dos de Fabricio Bustos en tant que terrain fertile), Fortaleza a profondément souffert: à 23 ans, le susdit Osvaldo a affirmé une erreur non forcée de Independiente, accroché au côté, qui l’a commis criminel. Trois minutes plus tard, Juninho, avec un centre et un tir serré contre le bâton, a mis le 1-0 et l’égalité dans la série.

Puis, avec plus de volonté que de football, ceux dirigés par Rogerio Ceni parcouraient la zone de visite, mais sans profondeur. El Diaglo, avec Domingo Blanco et surtout Leandro Fernández, a pris de l’oxygène. À 44 ′, l’attaquant a testé de l’extérieur et Felipe Alves a pris le tir au-dessus de la barre transversale.

À la défaite avec Racing par la Super League s’est ajoutée une cravate angoissée qui a laissé peu de saveur et une autre chute à domicile contre Gimnasia La Plata qui a réveillé les huées. Le Rouge doit mettre fin à sa mauvaise séquence et s’accroche à la moindre différence qu’il a faite au premier garçon pour accéder à la prochaine phase de la 16e de finale.

Le climat à Avellaneda est raréfié par le dégoût qui règne dans le public, l’intention de plusieurs acteurs de quitter l’institution et les divergences entre les dirigeants. Les deux matchs qui restent dans le tournoi local à la distribution de Lucas Pusineri sont devant Huracán (visiteur) et Central Córdoba de Santiago del Estero (dans les Libertadores de América), avec lequel il tentera d’approcher la zone d’entrée des coupes International

Pusi apporte plusieurs modifications en tenant compte de la dernière présentation officielle: Alan Franco (pourrait aller en MLS d’un moment à l’autre), Alexander Barboza, Braian Romero et Leandro Fernández entré par Sergio Barreto, Juan Sánchez Miño (expulsé), Cecilio Domínguez et Andrés Roa. Il convient de mentionner qu’il n’a pas Martín Benítez, qui est devenu le nouveau renfort de Vasco da Gama au Brésil.

La Forteresse menée par Rogerio Ceni n’a pas encore entamé sa participation au Brasileirao mais il en a ajouté 6 sur 6 dans la deuxième phase du Championnat d’État Cearense, pour les victoires contre Caucaia (1-0) et l’Atlético Cearense (5-0). L’État du Ceará est touché par une grève de la police qui a entraîné 170 homicides en six jours. Cependant, les autorités de Conmebol ont assuré la sécurité de l’équipe argentine pour leur séjour dans le nord-est du Brésil.

Arbitre: Roberto Tobar (Chili)

Instance: tour du premier tour (1-0 tour indépendant)