Indigné femme stars dans une poursuite rapide

La personne qui conduisait la voiture noire était une femme. Les policiers ont été surpris lorsqu’ils ont ouvert la porte du pilote.La femme indignée est arrêtée et fera face à la justice aux États-Unis.

Une femme indignée a été arrêtée par des policiers du département du shérif du comté de Coweta qui roulaient à grande vitesse sur l’une des principales autoroutes de Géorgie.

La femme indignée n’ayant pas répondu à l’appel à l’arrestation de policiers, elle prend la mauvaise décision de s’échapper pour échapper à la justice.

Elle est immédiatement pourchassée par des policiers du département du shérif du comté de Coweta partout sur l’autoroute.

La femme indignée, dont l’identité est inconnue, a laissé des patrouilles de police derrière elle.

Cependant, lors d’une interception, les patrouilleurs ont réussi à la neutraliser après une poursuite intense de plusieurs minutes.

Photo / Capture MH

Au début, les policiers ignoraient qui était au volant de la voiture noire.

Lorsqu’ils ont ouvert la porte de l’unité, les agents ont été choqués.

La personne incriminée était une femme blonde, qui a joué en vol rapide comme en Formule 1.

La femme indignée a été arrêtée et l’ordonnance de justice américaine a été rendue.

