Inditex, à laquelle appartiennent des chaînes comme Zara ou Bershka, a réalisé un bénéfice net de 3 639 millions d’euros au cours de son dernier exercice (clôturé en janvier), 6% de plus qu’un an plus tôt, selon les comptes du groupe, qui prévoyaient une provision pour une valeur de 287 millions d’euros pour les effets sur l’activité Covid-19.

Sans cette provision, le bénéfice aurait augmenté de 12%, a indiqué Inditex, dont les ventes ont rebondi de 8%, à 28 286 millions d’euros.