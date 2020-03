Inégalités potentielles dans les nouvelles technologies médicales

Alors que de nouvelles technologies qui font la une des journaux font leur apparition – comme des outils pour «modifier» notre ADN – les chercheurs, les médecins, les patients et le grand public sont enthousiasmés par l’avenir de la médecine et les recherches qui éclairent sa pratique. Pour certains, il y a des conversations évidentes et critiques sur l’éthique de cette recherche, y compris la façon dont nous le faisons (pensez aux «bébés CRISPR» en Chine) et le potentiel de modifications (intentionnelles ou non) qui pourraient être transmises aux générations futures. .

Ces conversations sont importantes, mais elles peuvent éclipser une autre question tout aussi importante. Tous les patients auront-ils un accès égal à ces nouvelles technologies?

Cette question nous oblige à revenir sur l’histoire ternie de la recherche médicale et des soins de santé qui a fait que certains patients – en fonction de leur race, de leur sexe, de leur revenu et d’autres facteurs – ont un accès plus limité aux soins de santé et à une mauvaise santé en général. Dans certains cas, c’est parce que le système les a négligés. Dans d’autres, parce que le système en abusait ouvertement. La question que nous devons nous poser est la suivante: de nouveaux traitements vont-ils continuer ou même aggraver des disparités profondément enracinées? Ou allons-nous jeter les bases de futurs traitements qui profiteront à tous de manière équitable?

L’histoire de la recherche médicale et des soins de santé est essentielle à comprendre ici. Les Noirs américains, par exemple, ont été soumis à une longue liste d’exploitations historiques, produisant un héritage compréhensible et répandu de méfiance dans le secteur de la santé. Celles-ci vont de l’utilisation effroyable de femmes réduites en esclavage pour créer des traitements gynécologiques modernes, aux expériences désormais infâmes de Tuskegee, dans lesquelles les scientifiques ont observé les effets de la syphilis non traitée chez de jeunes hommes noirs, à l’histoire des échantillons de cancer d’Henrietta Lacks utilisés à son insu. .

Au-delà de ces exemples frappants, trop de patients ont été exclus du système de santé américain: ceux qui n’avaient pas d’assurance et la capacité d’accéder aux services de santé, qui sont sans papiers, qui ne parlent pas couramment l’anglais, qui sont LGBTQ, qui sont emprisonnés ou ont subi des préjugés (explicites et implicites) dans un système développé et géré par des hommes blancs privilégiés.

Bien que nous soyons tous deux des hommes de populations qui n’ont pas fait face à ces injustices historiques dans ce pays, ces questions et préoccupations sont au cœur de notre travail. L’un de nous (Jonathan Marron) s’occupe des enfants atteints de cancer et étudie dans quelle mesure les enfants et les parents comprennent le séquençage génomique du cancer et les technologies avancées similaires. Ma recherche a montré que les familles d’origine raciale / ethnique non blanche et celles qui ont moins d’éducation ont moins de compréhension de l’objectif de ces outils, ce qui risque de se manifester par une méfiance et un désintérêt pour ces technologies à mesure qu’elles entrent dans la clinique d’oncologie.

L’autre auteur (Eric Kmiec) travaille au sein d’un système de soins de santé qui dessert une population de patients du Delaware qui reflète la diversité de notre pays. Ce travail est axé sur l’utilisation de l’outil de pointe appelé CRISPR pour essayer de développer des traitements qui peuvent modifier les «fautes de frappe» dans l’ADN qui causent la maladie.

Alors, comment pouvons-nous développer et utiliser ces outils pour construire un avenir plus équitable et les rendre accessibles à tous, pas seulement aux plus privilégiés?

La première étape consiste à faire des choix actifs pour travailler avec ceux qui ont été maltraités, négligés et laissés pour compte par le système de soins de santé afin de renforcer la confiance dans les nouvelles sciences comme le CRISPR et les thérapies géniques et les traitements qu’elles peuvent finalement donner.

Ceci est à la fois moral et essentiel pour garantir que les nouvelles technologies fonctionnent pour les patients qui ne sont pas seulement blancs et d’origine européenne, le groupe qui a historiquement participé à la recherche médicale. Si nous voulons réussir à développer la promesse de traitements adaptés à chaque individu («médecine personnalisée»), nous devons nous assurer que la recherche biomédicale inclut des données génomiques de personnes de tous horizons et avec toute la gamme de variations génomiques qui influence quand, comment et si des maladies surviennent.

Pour rendre possible un avenir de médecine personnalisée, où chaque patient puisse recevoir un traitement vraiment génomiquement adapté, nous devons d’abord comprendre autant de variations génomiques entre les personnes que possible. Si nous ne le faisons pas maintenant, de nouvelles percées pourraient ne pas fonctionner aussi bien pour les patients qui ne sont pas blancs et d’origine européenne. De telles avancées inéquitables ne sont pas du tout des avancées.

Il y a des efforts pour contrer ce passé malheureux, y compris des projets comme All of Us aux National Institutes of Health, mais le changement exigera également un engagement significatif et continu avec les communautés qui étaient auparavant exclues de la recherche.

Cela nous amène à la deuxième étape critique pour éviter d’aggraver les inégalités en matière de santé: pour instaurer la confiance et le confort dans la recherche de nouveaux traitements révolutionnaires, nous devons nous assurer que ceux qui effectuent des recherches et dispensent des soins ressemblent davantage à la société dans son ensemble.

Une approche pour diversifier la main-d’œuvre et faire mieux comprendre les nouvelles technologies consiste à connecter un large éventail d’étudiants à ces nouvelles technologies. Par exemple, avec le soutien d’une subvention de la National Science Foundation, l’équipe de Gene Editing Institute de ChristianaCare s’est associée à des écoles secondaires pour introduire CRISPR dans le programme d’études et a lancé un programme de formation pour CRISPR au Delaware Technical Community College. Cette approche «enseigner aux enseignants» a maintenant atteint 77 instructeurs universitaires de la Caroline du Nord à l’État de Washington.

Ce travail vise à la fois à diversifier la main-d’œuvre et à renforcer les connaissances médicales et la confiance dans le système médical, même pour ceux des communautés sévèrement maltraités par le passé. Une communauté scientifique plus diversifiée renforce la confiance entre les chercheurs et les sujets potentiels et garantit que les avancées scientifiques sont équitablement accessibles à tous et accessibles à tous, indépendamment du sexe, de la couleur de la peau, des finances, etc.

À mesure que nous progressons dans la recherche de pointe, il est essentiel de comprendre le contexte historique des inégalités actuelles et de la méfiance à l’égard du système médical. Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à remédier aux injustices passées, à nous engager auprès de ceux qui ont été maltraités ou laissés pour compte, et à garantir que les progrès scientifiques futurs soient équitablement accessibles à tous.

Ensemble, nous devons nous fixer pour objectif de réduire les disparités avec de nouveaux traitements. Sans choix intentionnels de le faire, nous risquons de maintenir, voire d’aggraver potentiellement, le statu quo.