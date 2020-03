Infidèle, l’homme a mis 2500 personnes en quarantaine

Ils disent que la petite ville, le grand enfer, et les habitants de Selva, une ville du sud de la province de Santiago del Estero, en Argentine, sont devenus plus que clairs …

Et tout cela à cause du coronavirus!

(Et la fièvre) …

Et c’est qu’il y a un peu plus d’une semaine, une femme est revenue d’Espagne dans sa maison située à Cordoue.

De là, il a appelé un vieil ami, un homme de 27 ans qui réside à Selva et avec qui, vraisemblablement, il a eu une histoire d’amour il y a quelque temps.

Le jeune homme et la femme ont eu des retrouvailles assez passionnées, malgré le fait qu’elle ait prévenu son amant qu’elle avait des symptômes de Covid-19. Mais l’homme s’en fichait.

C’est la ville de Selva aujourd’hui, en quarantaine et absolument isolée.

Tout cela à cause de deux personnes qui, dans la ville de Cordoue, ont violé l’auto-isolement obligatoire. Nous devons respecter les mesures obligatoires, pour empêcher toute circulation possible du Covid-19 !! pic.twitter.com/KNZv5e46nc

– Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) 15 mars 2020

Vendredi, le garçon est retourné à Selva et a assisté à un barbecue de bienvenue, avec vingt amis.

Là, il leur a avoué sa rencontre passionnée avec son ami et leur a même dit que la femme était infectée par le virus.

Ses connaissances effrayées ont appelé la police qui a immédiatement déplacé “le ciel, la mer et la terre” (comme dirait le dicton) pour localiser la femme mariée.

Un autre détenu, pour avoir violé la quarantaine obligatoire.

Malheureusement, nous devrons continuer à exercer des mesures de contrôle, en raison de ces attitudes de personnes irresponsables.

Violer les protocoles de prévention sur la question des coronavirus n’est pas seulement répréhensible: c’est un crime !!! pic.twitter.com/8KoSZbh3Lx

– Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) 16 mars 2020

Après avoir découvert l’infidélité, la femme, son mari et son amant ont été mis en quarantaine.

Ainsi que les jeunes qui ont assisté au barbecue de bienvenue et leurs familles, qui attendent les résultats.

L’infidélité a atteint les oreilles du gouverneur même de Selva, Gerardo Zamora, qui a rapporté:

“Par mesure de prévention extrême, nous venons de déclarer toute la ville de Selva en quarantaine, fermée à l’entrée et à la sortie des personnes et interdisant tout type d’activité avec permanence dans les foyers de ses habitants”.

Avec des informations de Clarín.

