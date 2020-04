Infidélité d’un journaliste présumé lors d’un appel vidéo

Ils remarquent une femme à moitié nue au domicile du journaliste espagnol Alfonso Merlos Le journaliste a fait un appel vidéo pour le programme “State of Alert” La femme serait Alexia Rivas, qui travaille comme journaliste

Ils capturent l’infidélité présumée du journaliste espagnol Alfonso Merlos lors d’un appel vidéo pour le programme “State of Alert” avec Alexia Rivas

Selon la presse espagnole du divertissement, la femme serait Alexia Rivas, qui travaille comme reporter, et Alfonso Merlos aurait une relation avec la journaliste Marta López depuis 2019.

La vidéo, qui ne dure que quelques secondes et est disponible sur la chaîne YouTube de Marca, a jusqu’à présent plus de 700 000 vues et vous pouvez voir le journaliste Alfonso Merlos tout en passant un appel vidéo pour le programme “State of Alert” »Donner son point de vue sur la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Comme Antena 7 l’a rapporté, lorsque Marta López a été consultée à propos de cette vidéo, elle a déclaré que “c’est une situation très désagréable, je sais qui cette femme est parfaitement”.

Pour sa part, Alexia Rivas a déclaré ce qui suit: «Bien sûr, je lui ai parlé (journaliste Alfonso Merlos). Nous allons tous les deux bien, nous sommes très calmes. Nous sommes très heureux”.

Après être resté silencieux pendant plusieurs jours, Alfonso Merlos est apparu sur El programme de Ana Rosa, où il a participé à un débat sur la responsabilité des parents en détention, selon El Español.

Plus tard, le journaliste a déclaré: “Je suis mécontent car, dans un pays où nous avons tant de morts, que vous vous levez et que votre vie soit au centre de l’attention soit vraiment inconfortable”, en plus d’affirmer qu’il est “serein et fort”.

De plus, du temps a été accordé pour clarifier ce qui s’est passé lors de cet appel vidéo dans lequel des utilisateurs ont capturé une femme à moitié nue à la maison et qui n’était pas sa petite amie:

“Ce que je dois dire, c’est que pendant un certain temps, j’ai eu une très belle relation qui a été révélée publiquement”, et à propos de Marta López, elle a commenté: “J’ai fait tout mon possible pour prendre soin d’elle, la protéger et l’aider dans de nombreuses choses.”

La journaliste n’a pas raté l ‘occasion de lui présenter des excuses: “Si elle estime que je n’ai pas bien fait et que j’ai eu des attitudes qui n’ont pas été honnêtes ou loyales, je n’ai pas de mal à m’excuser. Mon attitude a été causée par le fait de ne pas nuire à une personne ».

Ainsi, le couple officiel a confronté le chauffeur après avoir appris l’infidélité.

De plus, concernant les critiques qu’il a reçues pour avoir ignoré la séquestration due au coronavirus, le journaliste Alfonso Merlos a été franc: “Je vais de ma maison au travail et du travail à ma maison”, à part avouer qu’Alexia Rivas vit maintenant avec lui il n’a pas non plus violé les règles:

“Il a un permis de journaliste, il se rend sur son lieu de travail et rentre chez lui.”

Enfin, à la question d’Ana Rosa selon laquelle s’il est actuellement célibataire, le journaliste a déclaré: “bien sûr qu’il le fait”, la critique a donc été immédiate. “J’adore la double morale de cette racaille”, “Jod … et c’est celui qui donne des cours de morale à tout le monde?”.

Filed Under: Infidélité Alfonso Merlos avec Alexia Rivas