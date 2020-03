Infinity et All Knights, au sommet après la première moitié de la ligue latine de LoL | Réseaux sociaux sportifs

Infinity Esports et All Knights (AK) ont clôturé en tant que leaders de la première moitié de la première phase de la phase de groupes de la Ligue d’ouverture 2020 de la Ligue latino-américaine du jeu vidéo League of Legends (LoL) après la fermeture de la semaine 4 avec une marque de deux Victoires sans défaites.

Infinity a pu l’emporter le jour 1 sur les Blue Esports, dans un duel dans lequel ils étaient deux tours plus bas, mais un vol du baron du SolidSnake péruvien (Diego Vallejo) a aidé à vaincre le match.