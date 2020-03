Influenceur hospitalisé après avoir léché les toilettes, a un coronavirus

Les autorités sanitaires du monde entier ont fait tout leur possible pour avertir le public des conséquences du coronavirus et des moyens d’éviter de le contracter avec une routine d’hygiène plus stricte ou d’être isolé dans certains pays.

Cependant, cela ne semble pas avoir d’importance L’influenceur californien Larz, qui a partagé le 20 mars une vidéo où il a léché les toilettes.

Dans l’enregistrement qu’il a partagé il y a moins d’une semaine, on dirait le jeune homme de 21 ans années, il entre dans une salle de bain publique, puis ouvre une des cabines. À son arrivée, il se penche et lécher pas une mais deux fois les toilettes, dont le siège a été relevé. À la fin, il s’assoit par terre et dit “le défi des coronavirus”, avant de passez votre langue à travers le même endroit une troisième fois.

“Retweetez pour faire connaître le Coronavirus”, a déclaré un jeune homme de Beverly Hills dans un tweet, accompagné d’une émoticône au visage joyeux.

Cependant, quelques jours plus tard, Larz a publié une vidéo sur Twitter, dans laquelle il est apparu dans un lit d’hôpital. “Salut les gars, je suis un peu triste, je suis en désordre pour le moment”, a-t-il déclaré dans le clip de quatre secondes. “J’ai testé positif pour le coronavirusIl a écrit dans le tweet, accompagné d’un emoji triste. Mais, pour le moment, le compte de l’influenceur a été suspendu par la société, car il violait ses règles.

Lorsque le jeune homme a annoncé qu’il avait été diagnostiqué avec le virus, il a été critiqué par de nombreux utilisateurs, dont le conducteur de “Good Morning Britain” Piers Morgan, qui l’a appelé poubelle et a même demandé pourquoi il était traité par des médecins.

“Pourquoi cet imbécile reçoit-il un traitement? Je devrais être en prison et ne pas prendre l’espace de vie et un lit d’hôpitalMorgan a tweeté.

“Le karma est une chose étrange. Si vous vous comportez de manière imprudente, idiote et désintéressée, le karma vous rattrapera. Je n’aime pas que les gens tombent malades et je ne souhaite pas que les gens soient malades, mais cela doit cesser. Ces actes stupides et téméraires. Est-ce que ce gars qui a léché la cuvette des toilettes a infecté quelqu’un d’autre? », A-t-il demandé lors de son émission.

Le jeune californien a montré que ne se soucie pas de l’hygiène ou de la santé du reste du public, mais devenir viral sur les réseaux est essentiel pour lui. En effet, il a été enregistré dans les supermarchés, ce qui rend le Défi de crème glacée ou le défi de la crème glacée.

Cela consistait à aller dans les supermarchés, à prendre la crème glacée des réfrigérateurs, à les lécher et à les remettre à leur place, en attendant que quelqu’un d’autre l’achète. Plus tard, cela a conduit à faire quelque chose de similaire avec les bains de bouche: qui ont été ouverts, en ont bu une gorgée et l’ont recraché dans la bouteille.

Après être devenu viral, Le jeune homme est apparu dans une interview avec le Dr Phil et lorsqu’il a été interrogé sur ce que sa famille pensait de ses actes, il a expliqué qu’il ne parlait pas à sa famille., car ils n’ont pas assez d’abonnés sur les réseaux sociaux.

“Ils ne sont pas pertinents, aucun n’a de followers. S’ils avaient des adeptes ou s’enrichissaient, je leur parlerais probablement à nouveau “, at-il dit.

L’influenceur n’a pas expliqué qu’il était infecté à cause du «Coronavirus Challenge», cependant, il y a un guide que le gouvernement de New York publié, expliquant que le virus COVID-19, en plus d’être transmis par la muqueuse et la salive, le virus a été trouvé dans les selles de ceux qui ont souffert de la maladie.