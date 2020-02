Injection de nanoparticules dans le sang, gonflement du cerveau chez la souris

Injecter un essaim de nanoparticules

dans le sang d’une personne qui a subi une lésion cérébrale peut un jour aider à

limiter les dégâts –

si les résultats expérimentaux chez la souris peuvent être traduits chez l’homme. Chez la souris, ces nanoparticules

semblait réduire le gonflement dangereux en distrayant les cellules immunitaires de se précipiter vers un

cerveau blessé.

Les résultats, décrits

en ligne le 10 janvier dans les Annales de

Neurologie, laisse entendre que les nanoparticules anti-inflammatoires pourraient un jour

faire de la médecine puissante, dit John Kessler, neurologue au Northwestern

Médecine à Chicago. “Toutes les données dont nous disposons maintenant suggèrent qu’elles

sûrs, et ils sont susceptibles de travailler »pour les gens, dit Kessler. “Mais nous ne savons pas

encore. ”

Après une blessure, le tissu

gonfle souvent lorsque les cellules immunitaires affluent vers les dommages. L’enflure du cerveau peut être dangereuse

parce que le cerveau est contenu dans le crâne et “il n’y a pas d’endroit où aller”, Kessler

dit. La pression qui en résulte peut être mortelle.

Mais les nanoparticules pourraient servir

comme une distraction des cellules immunitaires, les résultats chez les souris suggèrent.

Deux à trois heures après un

blessure à la tête, les souris ont reçu des injections de minuscules particules biodégradables

un polymère approuvé par la FDA –

le même type que celui utilisé dans certaines sutures dissolvantes. Au lieu de se précipiter vers

le cerveau, un certain type de cellule immunitaire appelée monocytes a commencé à tourner leur

des vues sur ces envahisseurs. Ces monocytes ont englouti les nanoparticules et la

cellules et leur cargaison ont été emballés dans la rate pour l’élimination, le

les chercheurs ont trouvé. Parce que ces nanoparticules sont rapidement retirées de

circulation, les chercheurs ont de nouveau injecté les souris un et deux jours plus tard,

un effort pour soulager l’inflammation qui pourrait réapparaître dans les jours suivant la

blessure.

Les souris qui ont reçu les nanoparticules ont mieux résisté après leurs blessures au cerveau

que les souris qui n’ont pas reçu les nanoparticules. Dix semaines après la blessure, le

les taches endommagées elles-mêmes étaient environ la moitié de la taille des taches chez la souris

n’a pas reçu le traitement, ce qui suggère que les dommages ont été bloqués chez les souris

qui a obtenu des nanoparticules.

D’autres tests ont montré que les deux

gonflement et cicatrices cérébrales étaient moins graves chez les souris qui avaient reçu

nanoparticules. Les cellules de vision des souris ont mieux performé en réponse à la lumière. Et comportement

amélioré aussi. Les souris pouvaient mieux marcher sur une échelle si elles avaient reçu

les leurres de nanoparticules. L’ampleur des améliorations apportées aux animaux était

un effet plus important que ce que vous espériez ou espériez réellement », déclare Kessler.

D’autres thérapies potentielles à base de nanoparticules reposent sur des médicaments

les nanoparticules elles-mêmes (SN: 3/7/19).

Mais dans cette étude, les nanoparticules étaient nues. C’est “différent de ce que nous

généralement considéré comme un traitement par nanoparticules », explique Forrest Kievit,

ingénieur biomédical à l’Université du Nebraska – Lincoln. Cette simplicité pourrait rendre la fabrication

de ces particules plus simples que d’autres, plus compliquées

nanoparticules, un avantage pour les essais cliniques potentiels.

Kievit met toutefois en garde

qu’il existe de nombreuses différences entre les souris et les lésions cérébrales humaines: le type

et la gravité des blessures et les délais de rétablissement sont différents, par

exemple. Et la façon dont le cerveau souffre après un coup dur implique plus

qu’une simple réponse immunitaire nuisible. Les substances toxiques peuvent s’accumuler et se propager

aux zones non affectées, par exemple.

Pourtant, Kessler est optimiste

que ces nanoparticules sont prometteuses non seulement pour le traitement des lésions cérébrales, mais

également pour un large éventail de maladies qui impliquent un système immunitaire potentiellement dommageable

réponse. En 2014, les chercheurs ont découvert que les nanoparticules

distrait les monocytes de provoquer une inflammation dans d’autres circonstances chez la souris. Des nanoparticules similaires semblaient

améliorer la santé cardiaque des souris après avoir subi un blocage qui imite un cœur

attaque. Les nanoparticules semblaient également atténuer les signes de maladie inflammatoire de l’intestin,

et stimulé la survie des souris infectées par le virus du Nil occidental.

Il existe peu de façons de traiter les traumatismes

blessures au cerveau, dit Kessler. “Il n’y a rien qui ait vraiment pu faire

une dent dans cette maladie. C’est pourquoi ce serait si excitant si cela fonctionne vraiment. “