Inquiétude pour la santé de Fede Bal: il reviendra à Buenos Aires après la fin du travail qu’il effectuait à Mar del Plata

Jusqu’à ce vendredi, tout était assez clair. L’acteur avait réalisé quelques études qui ont provoqué l’extraction de certains polypes (il y en aurait dix au total, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé car une partie médicale n’a pas été diffusée), et il a fallu attendre quelques jours pour avoir les résultats de la biopsie. Avec ce panorama Federico et sa mère, Carmen Barbieri, est retourné sur la côte pour remplir les fonctions correspondantes, après une suspension d’urgence.

Hier soir, Carmen est revenue sur scène pour faire 20 millions; Fede a fait de même avec Des mensonges intelligents. Mais le matin de ce samedi, il a été rapporté que le travail que Bal dirigeait avec Nora Cárpena, Arnaldo André et Micaela Vázquez Il sortait définitivement du panneau d’affichage du théâtre marplatéen.

Comme il pouvait le dire Teleshow, Federico revient dans les prochaines heures à Buenos Aires pour Avoir une série d’études cliniques. En raison des résultats des tests, vous devez commencer un traitement médical. Le spectacle ne continuera pas. C’est avant tout votre santé.

“Oui, nous augmentons la saison”, a-t-il confirmé Alberto Rayford, producteur de Des mensonges intelligents-. En raison du résultat qu’ils ont donné à leurs études, Federico commencera par un traitement, et c’est pourquoi nous avons décidé de terminer le travail plus tôt. Nous avons une tournée en attente et nous espérons que tout se passera de la meilleure façon, et que Fede est prêt à faire le tour dans quelques semaines“

L’idée est que Carmen continuera ses fonctions à Mar del Plata jusqu’au 15 mars, date prévue pour la fin de la saison estivale, puis reviendra à Buenos Aires pour accompagner son fils.

Hier, Federico a parlé de sa santé. Il l’a fait de manière concrète et précise, dans une écriture qui a tourné sur son compte Instagram. «Les polypes ont déjà été enlevés et j’attends les résultats de la biopsie correspondante pour connaître les étapes à suivre. C’est la seule information concrète et réelle dont je dispose pour le moment », a-t-il écrit. Tout autre type de terminologie, d’association ou d’hypothèse est payé par celui qui le fait. Je suis logiquement inquiet mais bien, et je fais tout ce qui correspond. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir comprendre et respecter mon désir de ne pas parler publiquement pour le moment. »

Puis, il a fermé ses réseaux sociaux car, comme il l’avait lui-même exprimé, il voulait “se détoxifier à tous points de vue”. Il avait pris la décision motivée par les fausses nouvelles qui ont circulé cette semaine sur Twitter: on a dit – à tort – qu’il avait un coronavirus.