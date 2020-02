InSight Lander de la NASA révèle de nouveaux détails sur les séismes martiens et le magnétisme

Mars est peut-être froid et sec, mais il est loin d’être mort.

Les premiers résultats scientifiques officiels de l’atterrisseur InSight Mars pour la chasse aux séismes de la NASA viennent de sortir, et ils révèlent un monde régulièrement troublé.

“Nous avons enfin, pour la première fois, établi que Mars est une planète sismiquement active”, a déclaré Bruce Banerdt, chercheur principal d’InSight, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, lors d’une téléconférence avec des journalistes jeudi (février). 20).

La sismicité martienne se situe entre celle de la lune et celle de la terre, a ajouté Banerdt.

“En fait, c’est probablement proche du type d’activité sismique que vous vous attendez à trouver loin de la [tectonic] les limites des plaques sur Terre et loin des zones hautement déformées », a-t-il déclaré.

Sonder le sous-sol martien

InSight s’est posé près de l’équateur martien en novembre 2018, donnant le coup d’envoi d’une mission de 850 millions de dollars sur deux ans pour sonder l’intérieur de la planète rouge avec des détails sans précédent.

L’atterrisseur stationnaire transporte deux instruments scientifiques principaux pour effectuer ce travail: une suite supersensible de sismomètres et une sonde de chaleur fouisseuse surnommée «la taupe», qui est conçue pour se trouver à au moins 3 mètres sous la surface de la planète rouge.

Des analyses des mesures du tremblement de terre et du transport de chaleur permettront à l’équipe de la mission de construire une carte 3D détaillée de l’intérieur du Martien, ont déclaré des responsables de la NASA. De plus, les scientifiques d’InSight utilisent des signaux radio émis par l’atterrisseur pour suivre combien Mars oscille sur son axe au fil du temps. Ces informations aideront les chercheurs à déterminer la taille et la densité du noyau de la planète. (Le nom complet de la mission – Exploration intérieure à l’aide des enquêtes sismiques, de la géodésie et du transport de chaleur – fait référence à ces différentes pistes d’investigation.)

Dans l’ensemble, les observations d’InSight aideront les scientifiques à mieux comprendre comment les planètes rocheuses telles que Mars, la Terre et Vénus se forment et évoluent, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

Les premiers rapports scientifiques de la mission, publiés aujourd’hui (21 février) dans six articles des revues Nature Geoscience et Nature Communications, montrent qu’InSight est en bonne voie pour atteindre cet objectif à long terme, a déclaré Banerdt. (Cependant, nous avons eu un avant-goût de ces résultats au cours de la dernière année, car les membres de l’équipe de mission ont publié des résultats dans les dribs et les drabs.)

Beaucoup de tremblements de terre

Les nouvelles études couvrent les 10 premiers mois du mandat d’InSight sur Mars, au cours desquels l’atterrisseur a détecté 174 événements sismiques.

Ces tremblements de terre sont venus en deux saveurs. Cent cinquante d’entre eux étaient des tremblements peu profonds de faible amplitude dont les vibrations se propageaient à travers la croûte martienne. Les 24 autres étaient un peu plus forts et plus profonds, avec des origines à divers endroits dans le manteau, ont déclaré les membres de l’équipe InSight. (Mais même ces tremblements de terre plus importants n’étaient pas si puissants; ils ont atterri dans la plage de magnitude 3 à 4. Ici sur Terre, les tremblements de terre doivent généralement être d’au moins 5,5 pour endommager les bâtiments.)

Ce fut le bilan de septembre 2019. InSight a également été occupé depuis lors; son nombre total de séismes s’élève désormais à environ 450, a déclaré Banerdt. Et tous ces tremblements proviennent en effet de Mars lui-même, a-t-il ajouté; pour autant que l’équipe puisse en juger, aucune des vibrations n’a été causée par des météorites frappant la planète rouge. Donc, il se passe beaucoup de choses sous la surface de la planète.

Mais cette activité est très différente de ce à quoi nous sommes habitués sur Terre, où la plupart des tremblements de terre sont causés par des plaques tectoniques glissant les unes contre les autres. Mars n’a pas de tectonique des plaques active, selon les chercheurs, donc les deux types de tremblements de terre sont causés par le refroidissement à long terme de la planète depuis sa formation il y a 4,5 milliards d’années.

“Au fur et à mesure que la planète se refroidit, elle se contracte, puis les couches externes cassantes doivent ensuite se fracturer afin de se maintenir en surface”, a déclaré Banerdt. “C’est le genre de source de stress à long terme.”

Et certains lieux martiens sont plus stressés que d’autres. Une région particulièrement active est le système de fracture Cerberus Fossae, qui se trouve à environ 1 000 miles (1 600 kilomètres) à l’est du site d’atterrissage d’Elysium Planitia d’InSight.

L’équipe de mission a retracé deux des plus grands tremblements de terre détectés jusqu’à Cerberus Fossae, qui “contient des failles, des écoulements volcaniques et des canaux de sortie d’eau liquide avec des âges aussi récents que 2-10 Ma [million years ago], et peut-être plus jeune du nombre de cratères d’impact », ont écrit Banerdt et ses collègues dans l’une des nouvelles études.

“Il est donc possible qu’il y ait un magma réel en profondeur qui refroidit”, a déclaré la chercheuse principale adjointe d’InSight, Sue Smrekar, également du JPL, lors de la téléconférence de jeudi. Ce refroidissement entraînerait la contraction de la chambre magmatique, provoquant une déformation de la croûte, a-t-elle ajouté.

Mais Smrekar a souligné qu’il s’agissait d’une hypothèse, et non d’une détermination définitive de ce qui se passait à Cerberus Fossae. En effet, bien que les membres de l’équipe de la mission pensent comprendre la sismicité martienne à grands traits, ils essaient toujours de préciser comment cela fonctionne en détail.

De nombreuses perspectives

De nombreuses informations peuvent être tirées des mesures du séisme d’InSight. Par exemple, des analyses de la façon dont les ondes sismiques se déplacent à travers la croûte martienne suggèrent qu’il y a de petites quantités d’eau mélangées à la roche, ont déclaré des membres de l’équipe de la mission.

“Nos données sont cohérentes avec une croûte qui contient un peu d’humidité, mais nous ne pouvons pas dire d’une manière ou d’une autre s’il y a [are] de grands réservoirs souterrains d’eau à ce stade », a déclaré Banerdt.

Les nouveaux articles rapportent également une variété d’autres découvertes. Par exemple, InSight est la première mission à porter un magnétomètre à la surface martienne, et cet instrument a détecté un champ magnétique local environ 10 fois plus fort que ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base de mesures orbitales. (Mars a cependant perdu son champ magnétique mondial il y a des milliards d’années. Cela a permis aux particules solaires de dépouiller l’atmosphère martienne autrefois épaisse, ce qui a accéléré la transition de la planète d’un monde relativement chaud et humide vers le désert froid qu’elle est aujourd’hui.)

InSight prend également une multitude de données météorologiques, mesurant la pression plusieurs fois par seconde et la température toutes les quelques secondes, a déclaré Banerdt. Ces informations aident l’équipe de mission à mieux comprendre le bruit ambiant qui pourrait compliquer les interprétations des observations sismiques, mais elles ont également une valeur autonome considérable.

“Cela va vraiment, je pense, révolutionner notre compréhension de l’interaction de l’atmosphère avec la surface de Mars”, a déclaré Banerdt. “C’est l’une des choses qui va vraiment ouvrir une toute nouvelle fenêtre de recherche sur Mars.”

Cependant, tout ne s’est pas bien passé pour InSight. En particulier, la taupe n’a pas pu descendre à la profondeur prescrite car la saleté martienne se révèle plus glissante que les membres de l’équipe de mission ne l’avaient prévu. (Le système de fouille auto-martelant de la taupe nécessite une certaine quantité de friction pour fonctionner.)

L’équipe de mission a essayé plusieurs stratégies pour faire bouger la taupe, notamment en appuyant sur le côté de la sonde avec le bras robotique d’InSight pour générer la friction requise. Cette dernière tactique a généré un certain succès, mais la taupe reste bloquée trop près de la surface.

Donc, au cours des six à huit prochaines semaines, les membres de l’équipe de mission ont pour objectif d’essayer une modification de la stratégie de pression sur les bras, dans laquelle ils vont pousser sur le dos de la taupe plutôt que sur le côté. Le but est de faire descendre la taupe d’environ 16 pouces (40 centimètres), point auquel elle pourra, espérons-le, commencer à creuser d’elle-même, a déclaré Banerdt.

L’équipe InSight aimerait également un peu plus de coopération de Mars sur le côté sismique des choses, si possible. L’atterrisseur n’a pas encore repéré de tremblements de terre vraiment importants, qui ont le potentiel de brosser un tableau plus clair de l’intérieur profond de la planète pour les scientifiques de mission.

L’absence de séismes puissants n’est pas une surprise, a souligné Banerdt; les gros tremblements sont beaucoup plus rares que leurs homologues plus petits ici sur Terre, après tout. Ainsi, l’équipe devra peut-être attendre un certain temps pour en obtenir un.

Mais de telles questions ne font pas dérailler la mission; l’équipe est ravie de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent, a déclaré Banerdt.

“Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la plupart, sinon la totalité, des objectifs que nous nous étions fixés il y a 10 ans lorsque nous avons commencé cette mission”, a-t-il déclaré.

