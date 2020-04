Intempéries dans le sud des États-Unis

Orages, tonnerre et neige, des phénomènes météorologiques violents se propagent dans le sud des États-Unis. Des conditions météorologiques extrêmes sont attendues au cours du week-end de Pâques dans les États du sud comme la Louisiane, l’Arkansas, le Mississippi et le Tennessee. Le système de tempête pourrait également entraîner jusqu’à un pied de neige dans certaines parties du nord de la Nouvelle-Angleterre ce vendredi.

Le temps pour le week-end de Pâques, et aujourd’hui vendredi, sera caractérisé par des tempêtes et de la neige dans le sud des États-Unis. Surtout dans les États de la Louisiane, de l’Arkansas, du Mississippi et du Tennessee. Le Texas subira toujours des conditions météorologiques violentes ce vendredi.

Le Texas a été le plus durement touché par de fortes tempêtes jeudi. La foudre a frappé une importante conduite de gaz et a explosé près d’Adkins, juste à l’est de San Antonio, selon Fox San Antonio, forçant certains résidents à évacuer leurs maisons. Plus de 31 800 clients étaient sans électricité jeudi soir au Texas, selon poweroutage.us.

“Il y aura toujours des averses et des orages dans le sud-ouest du Texas (vendredi) qui s’intensifieront alors que le système de tempête frappe les plaines dimanche”, a déclaré le météorologue d’AccuWeather Michael Leseney à USA TODAY.

Vendredi, le système de tempête pourrait également entraîner jusqu’à un pied de neige dans certaines parties du nord de la Nouvelle-Angleterre. Les tempêtes les plus fortes devraient être lundi, avec des chutes de neige potentiellement importantes dans le Wisconsin, la péninsule supérieure du Michigan et l’Iowa, a déclaré Leseney.

Plus de 285 600 clients étaient privés d’électricité jeudi soir, principalement dans le Maine, le Texas et la Louisiane, selon poweroutage.us.

La forte tempête de neige qui a frappé le Maine et certaines parties du nord de la Nouvelle-Angleterre a commencé avec un mélange de pluie et de neige jeudi après-midi, se changeant en neige sous l’effet d’une vague de froid, selon AccuWeather.

Plus de 200 000 clients CMP sont privés d’électricité ce vendredi matin en raison des intempéries. La plupart des perturbations se produisent dans les comtés de Kennebec et d’Androscoggin. Les équipes CMP travaillent à rétablir le courant.

Les équipes du CMP ont déclaré jeudi soir que les gens pourraient être privés d’électricité pendant des jours. De la neige forte et humide combinée à de fortes rafales de vent a probablement causé la chute de nombreuses lignes électriques et d’arbres pendant la nuit.

De fortes tempêtes causent des dégâts dans l’Indiana et l’Arkansas

Certaines parties de l’Indiana et de l’Arkansas ont ressenti la force du système de tempête tôt jeudi alors qu’il se déplaçait vers l’est, apportant des vents forts, de la pluie et de la grêle dans le Midwest.

De fortes rafales de tempêtes, de grêle et d’éventuelles tornades ont balayé la région centre-nord des États-Unis et ont endommagé des dizaines de maisons et d’entreprises dans les régions de l’Indiana et de l’Arkansas, ont annoncé jeudi les autorités.

Il a été signalé que certaines personnes ont été blessées après les tempêtes de mercredi soir et que de mauvaises conditions météorologiques devraient prévaloir dans les prochains jours dans une grande partie du pays.

Dans la communauté de Mooresville, dans le centre de l’Indiana et à environ 15 miles (24 kilomètres) au sud-ouest d’Indianapolis, des briques ont été éparpillées dans la rue principale de la ville et la circulation a été arrêtée par des débris. La police Brock A. Chipman a déclaré à WISH-TV que la tempête a fait tomber le deuxième étage d’un immeuble inoccupé de deux étages et qu’une femme a été légèrement blessée lorsque le câblage électrique est tombé sur sa voiture.

L’ordre de rester à la maison émis par les autorités de l’Indiana en raison de la pandémie de coronavirus a peut-être gardé la population à l’abri du passage des tempêtes, ce qui a déchiré les toits de certains bâtiments et endommagé les façades de certaines entreprises, a déclaré John Robinson, chef Division du service d’incendie de Mooresville.

Plus de 100 000 clients étaient sans électricité dans l’Indiana après que des tempêtes ont balayé les parties centrales et méridionales de l’État. Environ 62 000 utilisateurs étaient privés d’électricité jusqu’à 7 h 30 jeudi.

Dans la ville de Harrisburg, Arkansas, à environ 170 kilomètres (105 miles) au nord-est de Little Rock, plus de 30 maisons ont été endommagées dans le comté de Poinsett et deux personnes ont été blessées, a rapporté la chaîne Jonesboro KAIT. Les autorités n’ont pas encore déterminé si les dommages ont été causés par une tornade, rapporte l’Associated Press.