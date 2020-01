Inter trébuche et rend la Juventus heureuse; Théo et Rebic excitent Milan | Sports

L’Inter Milan n’est pas passé de 1-1 ce dimanche dans le peloton de Lecce et a offert à la Juventus la possibilité de renforcer son leadership, lors d’une vingtième journée de Serie A italienne au cours de laquelle Milan a triomphé 3-2 contre l’Udinese, poussé par un doublé du Croate Ante Rebic et un but du Français Theo Hernández.

La Juventus prendra quatre points d’avance sur l’Inter si elle plie Parme ce dimanche au stade Allianz, après que l’Inter ait enchaîné son deuxième tirage consécutif en 2020.