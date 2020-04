Interdit de faire des choses folles: dix recettes pour reprendre l’entraînement | Sports

Le désir de retrouver la forme physique perdue dès qu’ils se lèvent, comme cela peut arriver le 2 mai, les restrictions à la pratique sportive, même individuelle, entraînent pour l’athlète amateur la tentation de raccourcir les délais et le risque sérieux de souffrir En conséquence, des blessures pouvant entraîner une nouvelle période d’inactivité, peut-être plus longue.

Le chef des services médicaux de la Fédération espagnole d’athlétisme, Christophe Ramírez, qui dirige également la clinique HLA Dr Sanz Vázquez, multiplie, dans les déclarations à l’EFE, les appels à la prudence dans un décalogue qui peut se résumer en une maxime: ne fais pas de choses folles.

Un retour progressif et individualisé à l’entraînement, sans avoir l’intention de reprendre la course au même moment pour qu’elle ait été atteinte avant son entrée en vigueur le 16 mars, état d’alarme de la pandémie de COVID-19, est le clé – tous les experts le garantissent – pour éviter les mauvaises surprises.

La Société espagnole de médecine du sport et l’Agence espagnole pour la protection de la santé dans le sport ont également pris la parole dans cette ligne de conduite, ainsi que des athlètes ayant une vaste expérience tels que Chema Martínez, qui a été champion d’Europe du 10000 mètres et finaliste du marathon. et maintenant il enseigne aux coureurs populaires, il le conseille également en langage clair.

“Tout d’abord, le bon sens. Le sport va nous aider à surmonter cette situation, mais nous ne devons pas devenir fous et penser que nous serons là pour courir le Tour de France ou le marathon de New York. Il sera temps de retrouver notre forme” La physique, nous ne serons pas tous des athlètes olympiques “, a-t-il déclaré à l’EFE lorsque ce lundi marque le douzième anniversaire de sa victoire au marathon de Madrid, la dernière victoire espagnole en course.

Le Dr Ramírez résume les conseils de ce décalogue pour le retour à la pratique sportive après l’accouchement:

1. Ne soyez pas pressé de vous remettre en forme. Selon le temps que vous avez été confiné, votre âge et votre condition antérieure, le temps nécessaire pour récupérer votre condition physique précédente peut varier considérablement.

2. Si vous portez une blessure, ce temps sera augmenté.

3. Si vous avez pris ou perdu du poids pendant l’accouchement, vous devez vous accorder plus de temps. Si vous êtes en surpoids, vous mettez plus de stress sur vos articulations et vos muscles. Dans le cas où vous avez perdu du poids, vous avez probablement perdu de la masse musculaire, alors donnez-vous quelques jours de course en douceur jusqu’à ce que vous le repreniez.

4. Même si vous avez suivi un entraînement alternatif à la maison, conservant ainsi votre capacité aérobie, les structures que vous avez entraînées sont différentes de celles que vous utilisez pour courir. Donnez-vous le temps d’ajuster vos tendons et vos muscles pour courir à nouveau.

5. Le succès de la récupération de vos rythmes habituels dépendra de la progression avec laquelle vous revenez à vos entraînements habituels.

6. Accordez-vous au moins trois à quatre semaines pour reprendre vos charges d’entraînement normales, à la fois en termes de rythme et de distance.

7. Personnalisez votre formation. Ne faites pas attention à ce que font vos collègues, faites davantage confiance à vos propres sentiments.

8. Fixez de nouveaux objectifs à court, moyen et long terme, qui sont réalistes.

9. Recherchez le côté positif de l’isolement. Vous avez su vous adapter et maintenant il est temps de recommencer à courir.

10. Si vous avez des questions ou que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, contactez votre médecin, votre kinésithérapie et votre coach.

Jose Antonio Diego