Interempresas commence l’année première plate-forme numérique | Communiqués

Interempresas.net, la plate-forme virtuelle leader de l’industrie espagnole, est à nouveau réinventée avec un nouveau design, une réorganisation de son contenu et une architecture interne visant à optimiser l’optimisation des moteurs de recherche

Nouveau design, nouvelle structure, nouvelle expérience

Avec une conception innovante, plus claire et plus intuitive, la nouvelle structuration du contenu d’Interempresas.net facilite grandement la navigation et accélère la recherche de produits et d’informations tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Salon virtuel

La foire virtuelle Interempresas.net est le champ d’exposition en ligne le plus important du monde hispanophone. Avec plus de 70 halls sectoriels, 16 800 sociétés exposantes et plus de 70 000 produits, il est devenu le salon de référence de l’industrie espagnole, avec plus d’un demi-million de visiteurs mensuels moyens. La nouvelle structure de la plate-forme facilite grandement la navigation et accélère la recherche des entreprises et des produits.

Petites annonces

Interempresas.net est, depuis 1992, la référence en ligne pour les machines d’occasion. Dans cette section, le Web est également renforcé, avec plus de contenu et une meilleure classification visant à optimiser les résultats de recherche et le positionnement SEO. Plus de 250 000 professionnels à la recherche d’une équipe d’occasion visitent cette rubrique chaque mois pour trouver le produit qui les intéresse parmi les près de 35 000 petites annonces, mises à jour en permanence, présentées ici.

Canaux de secteur

Soixante secteurs industriels et professionnels, des secteurs primaires comme l’agriculture ou les mines aux plus innovants comme l’impression 3D, les villes intelligentes ou l’automatisation 4.0, ont leur propre canal d’information sectoriel de référence. Dans chacun d’eux, vous pouvez trouver toutes les dernières nouvelles, des rapports sectoriels, des articles techniques ou des entretiens avec les personnes les plus pertinentes dans chaque spécialité. Tout cela mis à jour quotidiennement, organisé et structuré pour devenir le canal de référence informatif pour chacun de ces secteurs.

Magazines

L’une des nouveautés les plus spectaculaires de la nouvelle plateforme est la possibilité de consulter les archives des journaux de tous les magazines du secteur, plus de 50 publications spécialisées, toutes numérisées pour être librement lues par tous les utilisateurs enregistrés (plus de 600 000 aujourd’hui) .

Record d’audience: 15,6 millions de visites en 2019

Interempresas.net est l’un des rares portails professionnels audités par l’Office de justification de la diffusion (OJD). Ces derniers mois – et toujours selon les données publiées par l’OJD – Interempresas.net n’a cessé de battre des records d’audience, tant en visites qu’en utilisateurs uniques. Plus précisément, en octobre dernier, le record historique a été battu, avec 1 679 900 visites, soit 17,7% de plus que le même mois de l’année précédente. En termes annuels, Interempresas.net a enregistré en 2019 plus de 68,6 millions de pages vues et 15.600.000 visites, ce qui représente une croissance de 18,46% par rapport à 2018, qui était déjà une année record pour le plate-forme

