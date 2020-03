Invention argentine: un hélicoptère pour des applications efficaces dans des conditions difficiles

L’innovation est connue pour n’avoir aucune limite. Heureusement, l’innovation appliquée aux usages agricoles ne. Dans la dernière édition d’Expoagro Le prototype RUAS 160 a été présenté, un hélicoptère sans pilote qui peut effectuer des applications de protection des plantes dans les zones difficiles, mais peut également effectuer des levés photographiques et, dans une autre zone, remplir des fonctions de sécurité et de défense nationales, y compris dans des missions de sauvetage.

Le RUAS 160 mesure 1,70 mètre, pèse 150 kilos, a une autonomie de 90 minutes pour couvrir environ 30 hectares en faisant des applications, mais s’il est requis pour le transfert ou l’imagerie, il peut parcourir 5000 hectares en 5 heures et peut atteindre 150 kilomètres à l’heure.

«Il peut être connecté à une station météorologique pour que si les conditions ne sont pas favorables il ne décolle pas et s’il change quand il est en pleine activité il revient. Il est également intéressant de noter qu’en fonction de la présence du vent, l’hélicoptère choisira l’itinéraire ou le mode de fonctionnement le plus efficace », a résumé Nicolás Marinelli., l’un des parents de la créature, un pilote de 26 ans, passionné de technologie et d’avions modèles qui porte aussi dans son sang un amour pour les champs et les machines, puisque son père (Sergio) est un entrepreneur rural dans la région de Venado Tuerto.

Les autres acteurs du projet sont une société de développement d’hélicoptères et INVAP (Research Applied), une entreprise publique qui travaille selon la logique d’une entreprise privée (responsable, par exemple, du développement du satellite Arsat-1).

Ce développement 100% argentin, dans son application agricole, est très intéressant car il permet d’agir sur une mauvaise herbe ou de défendre la plante contre les ravageurs et les maladies dans les zones où il n’est pas possible d’y accéder car il y a des routes coupées ou parce que les pluies excessives empêchent qu’une machine transite le lot.

“Il permet de travailler dans n’importe quelle culture, dont certaines sont difficiles d’accès, comme le riz, qui est cultivé en crue, avec des applications sectorisées, avec des prescriptions, par exemple, pour travailler sur les mauvaises herbes en lot nu, ce qu’on appelle une application sélective”, a expliqué Marinelli, qui a également averti qu’il permet “de réduire l’empreinte carbone et l’empreinte eau”. De plus, il a une traçabilité de l’ensemble de l’opération, c’est-à-dire qu’il a un enregistrement de tout ce qu’il a fait et dans quelles conditions.

Il peut également être utilisé pour prendre des photos (5000 hectares en 5 heures de vol) ce qui est très utile pour gagner du temps et agir rapidement. Pour un producteur, pour un ingénieur en charge d’une grande ferme, voir les cultures de l’air leur permet de savoir s’ils ont besoin d’un peu plus de nutrition, ou si le feuillage a été réduit à cause d’un ravageur ou s’il y a des secteurs inondés, ou inondé. Ce qui pourrait prendre des heures ou des jours ou même être impossible en raison de l’inaccessibilité, vous pouvez accomplir en envoyant un appareil sans pilote comme celui-ci.

Marinelli a également déclaré que En raison du mouvement des lames et de la proximité avec laquelle elle se déplace vers les cultures, elle permet une très bonne pénétration dans le feuillage, ce qui est fondamental en ce qui concerne les ravageurs ou les maladies logés dans les parties inférieures des plantes déjà denses.

Dans les utilisations non agricoles, le RUAS-160 pourrait être affecté à des missions de sauvetage et de recherche de personnes, des organes peuvent également être déplacés et des incendies peuvent être détectés dans des endroits difficiles d’accès. Concernant la défense, les frontières maritimes et terrestres peuvent être surveillées par des caméras.

Par la suite, l’avion sera à une exposition aéronautique au Chili. Pendant ce temps, ils traitent les permis de vol depuis quelques mois pour être dans le cadre réglementaire de la National Civil Aviation Administration (ANAC) et quand tout sera prêt, ils commenceront les essais pour faire des tests avec les entités et ainsi valider tous les systèmes.