Iowa: programmez le procès d'une femme qui a submergé une fille «mexicaine»

DES MOINES, Iowa, États-Unis (AP) – Le procès d'une femme de l'Iowa accusée de crimes de haine dans la région de Des Moines, qui comprend le fait de écraser intentionnellement une fille qui se croyait mexicaine, est prévu pour le 3 février.

Nicole Marie Poole est accusée d'agression en violation des droits individuels pour un incident survenu dans un mini-supermarché. Les documents judiciaires indiquent que la femme utilise également le nom de Nicole Franklin.

L'accusé est toujours détenu sous caution d'un million de dollars.

Poole s'est rendu dans un mini-supermarché le 9 décembre, où il a jeté des objets sur un employé et a lancé des insultes raciales contre lui et ses clients, a indiqué la police de West Des Moines dans un document judiciaire. Elle a également été accusée d'avoir conduit un véhicule sous l'influence d'une substance toxique, deuxième infraction. Poole a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation.

Son avocat n'a pas répondu à un appel lancé mardi par l'Associated Press.

La police a déclaré que Poole s'était rendu au magasin après avoir été frappé par Clive, une banlieue de Des Moines. Les autorités ont déclaré qu'il avait conduit son camion sur le trottoir pour submerger Natalia Miranda, 14 ans. La jeune fille a été hospitalisée pendant deux jours.

Le chef de la police de Clive, Michael Venema, a déclaré que Poole a dit aux policiers qu'il avait attaqué Miranda parce que la jeune fille "est mexicaine".

Une audience préliminaire dans cette affaire est prévue lundi.

Poole est également accusé de tentative de meurtre pour avoir conduit sur un trottoir à Des Moines le même jour pour avoir submergé un garçon de 12 ans, selon les archives.

Le porte-parole de la police de Des Moines, Paul Parizek, a déclaré au Des Moines Register que le garçon est noir et a déclaré que, lors de l'examen des deux autres incidents, "la motivation de la haine est évidente".

"La voix collective des forces de l'ordre métropolitaines et des communautés que nous desservons envoie le message que, si vous commettez des délits fondés sur des préjugés, nous vous accuserons du délit le plus grave applicable, avec les conséquences les plus graves", a-t-il déclaré. Parizek "Dans ce cas, cette accusation est une tentative de meurtre."