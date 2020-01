Iran: ce qui est au-delà de la colère et de la réponse militaire?

Il y a eu de nombreuses réactions iraniennes mal guidées en réponse à la mort de Qassem Soleimani. En premier lieu, Ses funérailles, destinées à être une “grande réponse populaire” aux Américains, se sont terminées par une tragédie où environ 70 personnes ont été écrasées par les bousculades islamiques typiques.

En second lieu, L’embarras de plus d’une douzaine de missiles tirés sur deux bases américaines en Irak n’a pas fait un seul soldat mort ou blessé. Ainsi, la rumeur de propagande selon laquelle le régime khomeiniste aurait installé plus de 80 morts de soldats américains qui auraient été dissimulés par Washignton, a été rapidement et honteusement écartée par les mollahs.

Les discours belliqueux et les excuses mentionnées par les Khomeinistes pour faire la distinction entre tuer des soldats et frapper des bases ennemies ont été aussi convaincants pour le public que pour ceux qui les ont propagés. La tragédie de l’avion commercial ukrainien et le massacre de 176 civils ont certainement été la réalisation la plus importante du lancement fou de ces missiles.

LLes réponses verbales étaient plus puissantes, les mots devenaient plus actifs que les actions. Les déclarations du chef suprême Ali Khamenei et de certains commandants militaires iraniens qui ont été distribuées ainsi que les déclarations ardentes de journalistes arabes ainsi que de politiciens, de stratèges et de militants affiliés à Téhéran, ont dépassé avec ces mensonges ces actions misérables et ont fini par exalter le mépris du peuple lui-même. de l’Iran par le régime.

Cependant, le régime khomeiniste nous a promis une réponse qui mettrait fin à la présence américaine dans la région et ouvrirait la voie “rien de moins que de libérer la Palestine et d’effacer l’Etat juif de la terre”. Ce dernier, soit dit en passant, était une énorme erreur “tactique” qui a élevé les attentes islamiques à un niveau trop élevé pour que quiconque puisse l’atteindre.

Certains pourraient dire que l’Iran répondra plus tard, quand il le jugera bon et sa réponse sera très douloureuse pour les Américains. Peut-être …

Mais ce qui s’est passé avant et ce qui se passe maintenant fait partie d’un héritage très familier à travers l’histoire moderne de la région qui justifie une révision de la notion de «réponse». La réponse va au-delà d’une action militaire réussie ou non. Son contexte est beaucoup plus complexe que la dimension purement militaire et ses effets devraient être beaucoup plus dramatiques.

En d’autres termes, on nous a promis une réponse à l’Occident et aux États-Unis depuis des décennies: une réponse de “civilisation”. Une réponse culturelle, économique, politique mais aussi militaire. Rien de tout cela ne s’est produit, ni avant ni maintenant et lorsque le géant américain a été battu, il a répondu de manière dévastatrice, se souvenant du sort de Saddam Hussein et de son régime en Irak.

Il est vrai que certains souhaitent répondre aux 150 dernières années de ce qu’ils appellent l’impérialisme, au centre duquel et selon leur compréhension, est la création de l’État d’Israël en 1948. D’autres, vont même plus loin et veulent répondre aux Croisades en récupérant Al -Andaluz. Pour les imbéciles et les fans, les dates ne sont pas importantes. Le plus important est de stimuler un enthousiasme collectif vide et irrationnel comme réponse.

Cette demande de réponse que la propagande d’opérations militaires ridicules tente de satisfaire est l’une des idées centrales de la pensée arabo-islamique depuis la “Nahda” (renaissance arabe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle). L’amertume pour le monde arabo-islamique est que, malgré les paroles et la propagande, aucune victoire substantielle n’a été remportée sur aucun front. Ce qui s’est passé est exactement le contraire: le monde arabo-islamique est devenu quelque chose de bien pire sur les plans civilisationnel, culturel, politique, économique et militaire. Et la seule chose qui progresse là-bas est la régression. Cette fixation dans une réponse militaire sanglante, est une pathologie douloureuse en soi, et est le résultat d’une autre pathologie non moins amère qui les domine: leur propre incapacité à traiter rationnellement les vraies raisons de la «supériorité de l’Occident», et par conséquent, reconnaissez-les et abordez-les. Tout ramener à la puissance militaire, le «pillage impérialiste» ou les «complots» ne sont pas propices à une telle compréhension; Au contraire, cela rend tout beaucoup plus difficile et tiré par les cheveux.

Les arabo-islamistes ont eu recours à la destruction d’une histoire double et étendue qui s’étend, d’une part, de la révolution agricole à la révolution industrielle et de la mondialisation économique à la révolution post-industrielle. Et de l’autre, d’une réforme religieuse retardée et nécessaire qui ouvre la voie à l’illumination et aux démocraties parlementaires. Cette destruction, à son tour, les a également écrasés et ne leur permet pas de mieux comprendre pour faire quelque chose de mieux dans leur vie afin d’être en paix avec ce monde.

Alors que le monde arabo-islamique s’accrochait à ce fil de colère qui n’est soulagé que par une «réponse militaire incroyable». les dirigeants ont récolté à la fois les avantages de cette colère et les avantages différés de la «réponse». Un régime autoritaire après l’autre gagnait en légitimité en déclarant qu’il allait répondre, tandis que la distance entre eux et l’Occident augmentait abyssalement.

Un rapide coup d’œil aux points d’inflexion importants dans le monde arabo-islamique révèle la forme que prend sa carte de réponse, qui n’a jamais été différente, quelle que soit la façon dont elle a été présentée: Gamal Abdel Nasser, Saddam Hussein, Hafez al-Assad, Imam Khomeini et maintenant Khamenei. En plus d’Al-Qaïda et de l’Etat islamique, ils ont tous montré une carte nette orientée vers la dégradation humaine, vers leur propre dégradation.

Le monde arabo-islamique considère que “répondre” est une obligation, alors que la pénurie d’outils nécessaires pour exécuter cette réponse étonnante dont ils parlent, n’a été effectuée qu’en sacrifiant des personnes, soit par suicide, soit par des meurtres, avec lesquels Elle est devenue la seule de ses industries.

Les gens à qui l’on promet une réponse, meurent, sont dévorés par cette industrie de la mort, tandis que les dirigeants qui font ces promesses deviennent des millionnaires et des héros historiques, tandis que leurs peuples sombrent dans la pauvreté et le désespoir. chronique dans son illusion d’avoir une vie meilleure.

Par conséquent, il est clair que ce qui s’est passé il y a quelques jours entre les États-Unis et l’Iran mérite d’être une autre occasion qui invite à revoir ce mode de vie misérable du monde arabo-islamique.

Les dirigeants et les citoyens arabes et islamiques devraient travailler pour avoir un plus grand degré de paix en eux-mêmes pour avoir la paix avec le monde moderne. Ainsi, ils limiteraient le nombre de personnes qui meurent de façon absurde et inutile pour satisfaire le désir d’une réponse à un monde qui les voit de plus en plus en dehors de lui et plus loin de la modernité, de la démocratie et de la paix.