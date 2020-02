Iran: «des dizaines de milliers» pourraient être examinés pour les virus

DUBAI, Emirats Arabes Unis (AP) – L’Iran se prépare à la possibilité que “des dizaines de milliers” de personnes soient testées pour un nouveau coronavirus, a déclaré samedi un porte-parole du ministère de la Santé de la République islamique, soulignant l’inquiétude générée par l’épidémie dans la nation.

COVID-19, la maladie causée par le virus, fait 43 morts sur 593 cas confirmés dans le pays, a expliqué Kianoush Jahanpour lors d’une conférence de presse.

Le nouveau nombre d’infections en Iran porte le nombre total de cas au Moyen-Orient au-dessus de 720. La République islamique enregistre le plus grand nombre de décès dans le monde, juste derrière la Chine, où se trouve l’épicentre du virus.

Jahanpour a démenti les informations du service farsi de la BBC qui affirmaient que le nombre de morts était quatre fois plus élevé et a déclaré que les médias étrangers avaient des préjugés “politiques” et n’avaient pas accès aux laboratoires iraniens.

Cependant, reconnaissant le nombre de personnes qui pourraient vouloir être testées, il a montré l’inquiétude de l’Iran à propos du virus, surtout après des jours où les autorités ont minimisé son importance.

Le porte-parole a également demandé à la population de ne pas assister aux funérailles des morts, car de fortes concentrations pourraient aider à propager la maladie.

Plus tôt samedi, Bahreïn a menacé de poursuivre en justice ceux qui sont arrivés d’Iran et n’a pas subi de tests pour détecter le COVID-19 et a interdit les rassemblements publics pendant deux semaines.

La petite nation insulaire, située au large des côtes saoudiennes, est affectée par le virus et a suspendu tous ses vols pour arrêter sa propagation.

Tous les cas positifs à Bahreïn sont liés à l’Iran, où la maladie a touché même des hauts fonctionnaires, et les experts craignent que le nombre réel de personnes touchées en République islamique ne soit beaucoup plus élevé.

Avant l’annonce de l’épidémie en Iran, 2 292 Iraniens sont entrés dans le royaume, a indiqué le ministère bahreïni de l’Intérieur dans un communiqué. Parmi eux, seuls “310 citoyens” ont appelé les autorités et passé les contrôles, ajoute la note, évoquant la possibilité que ceux qui ne le font pas puissent être arrêtés et inculpés s’ils refusent.

“Les poursuites judiciaires seraient engagées contre quiconque est revenu d’Iran en février et n’a pas demandé de rendez-vous pour obtenir des preuves”, a indiqué le ministère. “Cela souligne que la prévention de la flambée d’infection est la responsabilité des individus et de la société dans son ensemble.”

Bahreïn, qui est gouverné par des sunnites, a maintenu pendant des années une campagne de répression contre la dissidence après le printemps arabe de 2011, au cours de laquelle la population chiite, qui est la majorité, a revendiqué plus de liberté politique. Les insurgés ont perpétré de petites attaques sporadiques depuis lors, dont les forces de sécurité accusent l’Iran, la puissance chiite du Moyen-Orient.

D’un autre côté, l’Arabie saoudite a annoncé samedi qu’elle empêcherait les citoyens du Conseil de coopération du Golfe de visiter les sites les plus sacrés de l’islam, de la Mecque et des médias, par crainte de la propagation du coronavirus. Le groupe est composé de Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Riyad avait déjà opposé son veto à l’entrée de pèlerins étrangers dans ces lieux jeudi, modifiant les plans de milliers de musulmans qui se dirigeaient déjà vers le royaume. Cette décision pourrait affecter des millions de fidèles avant le mois sacré du jeûne, du ramadan et du pèlerinage annuel du haj.