Irene Montero: Sánchez a vu avec sensibilité l’urgence du revenu minimum | La politique

La ministre de l’Égalité, Irene Montero, a souligné que le Premier ministre, Pedro Sánchez, avait “une énorme sensibilité” quant à l’urgence d’approuver le revenu minimum ou le revenu pour les familles vulnérables en mai et a estimé que ce n’était pas le moment de discuter mais “faire des propositions pour sauver des vies”.

Dans des déclarations à RNE, Montero a reconnu qu ‘”il y a évidemment un débat” au sein du gouvernement concernant la mise en œuvre du revenu minimum car “il est complexe à mettre en œuvre” et a défendu l’urgence de l’approuver car “chaque jour d’attente est un jour sans manger pour de nombreuses familles. “

“Il est urgent et le président l’a compris avec une grande sensibilité et c’est pourquoi la vice-présidence sociale, en coordination avec le ministère de l’inclusion et du travail, s’efforce de faire en sorte que cette mesure soit en mai, date à laquelle le gouvernement s’est engagé à c’est peut-être le cas “, a déclaré la ministre de l’Égalité, qui est restée isolée à son domicile depuis le 11 mars car elle reste positive au test COVID-19 même si elle est asymptomatique.

En ce qui concerne la critique de United, nous pouvons agir déloyalement au sein du gouvernement pour défendre cette mesure, Montero a affirmé que “ce n’est pas le moment de la controverse” et a fait valoir que sa formation “quittait la peau et offrait” le meilleur et plus utile d’arrêter cette urgence sanitaire “dans les zones” dans lesquelles le président leur a confié la tâche de créer un solide bouclier social.

“Les gens ne sont pas des idiots, il est évident qu’il y a un débat, mais nous en sommes un quand il y a une mesure; nous sortons tous pour la défendre parce qu’elle est la meilleure pour l’Espagne”, a-t-il insisté.

Concernant l’augmentation des appels au 016, le service téléphonique pour les victimes de violences, qui était de près de 50% au cours de la première quinzaine d’avril, Montero a déclaré qu ‘”il montre qu’il y a plus de violence” macho à cause de l’enfermement, mais aussi “qu’il y a des femmes qui font confiance aux ressources” du système de protection, qui, at-il rappelé, se sont intensifiées au cours de cette période.

En ce qui concerne la diminution dans certaines communautés de ces appels, Montero a insisté pour que cela ne soit pas interprété comme une diminution de la violence, mais peut être dû au fait que les femmes ne trouvent pas un moyen de demander de l’aide pour se sortir de la maltraitance, c’est pourquoi il a insisté pour que vous pouvez également envoyer des messages de guêpe via le téléphone 682916136.

“Nous sommes en contact avec la LACC, s’il faut faire quelque chose de plus ce sera fait; les femmes ne sont pas seules, il n’y a pas de confinement qui en vaille la peine si elles sont en situation d’urgence; elles devraient sortir dans la rue pour les protéger.”