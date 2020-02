Isabella, une Mexicaine parle de sa formation avec Kobe Bryant

Une mexicaine parle de Kobe Bryant Elle a été formée par la star de la NBA Elle était amie avec Gigi, la fille de Bryant

Isabella Escribano, la Mexicaine de 11 ans qui a captivé la star du basket-ball, Kobe Bryant, a raconté comment la star du basket-ball l’avait choisie pour faire partie de l’équipe de la Mamba Sports Academy.

“ Jiggy Izzy ”, comme ils connaissent Isabella Escribano sur les courts, a été vu dans une vidéo, alors qu’il s’entraînait, par l’ancien joueur des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, qui était ravi par son talent en basket-ball, alors il l’a contactée pour passer un test d’admission à la Mamba Sports Academy, où il était entraîneur.

«C’était incroyable de l’avoir comme entraîneur. J’étais très curieux et lui posais toujours des questions. Il m’a dit: «J’ai une réponse pour vous», a déclaré la jeune fille dans une interview pour Univision.

La famille d’Isabella Escribano, a assuré qu’elle était un miracle, car son père souffrait d’un cancer et les médecins lui ont dit qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants; Cependant, à leur grande surprise, ‘Jiggy Izzy’ est né et avec un grand talent pour le basket-ball, ce qui a surpris Phil Handi, entraîneur des Lakers, et Kobe Bryant lui-même, comme raconté dans une vidéo publiée dans Awake America .

Le journaliste a demandé au père de la fille, Marco, ce que cela faisait de savoir que Kobe Bryant avait choisi sa fille pour jouer dans son équipe et qu’il la formerait lui-même. “Quelque chose de très incroyable parce que vous savez que Kobe Bryant est une grande personne et la meilleure qui soit sortie de la NBA”, a déclaré l’homme.

Isabella Escribano a déclaré que Gianna (Gigi), fille de Kobe Bryant, l’avait rencontrée lorsqu’elle a réussi à rejoindre l’équipe Mamba Sportsy et à partir de ce moment, une amitié s’est établie entre eux.

La petite fille se souvenait du premier jour où il l’avait soignée. “Gigi et moi étions coéquipières, et lors de la première séance d’entraînement, c’était très frustrant pour moi, je ne connaissais pas les mouvements, mais elle m’a toujours fait me sentir très bien.”

Le 26 janvier, la tragédie a secoué la talentueuse Mexicaine quand elle a appris que son entraîneur, Kobe Bryant et son amie, Gigi, sont morts d’un accident d’hélicoptère.

La mère d’Isabella, Irma, a raconté comment la petite fille et son fils aîné, Marco Jr., qui a également formé la fille, ont souffert de la perte de Kobe Bryant. “” Non maman, pourquoi Dieu me les a-t-il pris si tôt? “… Ils étaient des jours déprimés et j’étais avec eux. Je ne savais pas quoi leur dire … Ils ne comprenaient pas pourquoi cette tragédie s’était produite. »

Jusqu’à présent, l’avenir du Mexicain à la Mamba Sports Academy est incertain; Cependant, Isabelle Escribano a un objectif très clair, être la meilleure.

«Je ne peux pas arrêter ce que j’ai commencé avec lui. Je suis concentré et je sais que je serai numéro un et que je ferai partie de la NBA », a-t-il déclaré.

Et est-ce que “Jiggy Izzy” ne pourra jamais oublier ce qu’un jour son entraîneur, Kobe Bryant a déclaré: “Quand vous pensez que vous avez le coup parfait, continuez à vous entraîner.”

