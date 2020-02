Isak, avec 7 buts, relance un Real qui entre en demi-finale 6 ans plus tard | Sports

La victoire historique de la Royal Society à Santiago Bernabéu en Copa del Rey (3-4) a été signée par l’attaquant Alexander Isak (20 ans et 191 cm.) Qui a marqué deux fois et assisté au dernier but et a été découvert dans ce tournoi avec sept buts pour emmener son équipe pour la deuxième fois en six saisons en demi-finale.

Le joueur suédois d’origine érythréenne signé par les Donostiarras cette saison et avec un contrat de cinq ans avait vécu jusqu’à récemment dans l’ombre de Willian José, mais le passage du Brésilien à un appel d’Imanol Alguacil en coupe du tournoi contre l’Espanyol, en attente D’une signature frustrée à Tottemhan, il a ouvert une porte à Isak, que l’attaquant ne veut pas fermer.