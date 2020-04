Isolement et éloignement: “Les mesures diminuent les autres infections que l’on voit chez les gardiens”

Dans les jours suivant la fin de la quarantaine obligatoireGabriela Ensinck, spécialiste en infectiologie et secrétaire du comité de la Société argentine de pédiatrie, en dialogue avec Infobae, élaboré sur COVID-19 et ce qui se passera désormais.

-En Argentine, faut-il faire plus de tests?

-Il y a des expériences de différents pays, non? Comme cela, nous disions ce qui se passait en Corée du Sud et à Taiwan, qui ont subi de nombreux tests. En en ayant plusieurs, il est plus facile d’isoler ces cas et individuellement. C’est ce qui nous permet de voir rapidement ces positifs et ces positifs pour les isoler, sans prendre ces mesures de quarantaine et de distanciation sociale. Et l’autre chose qui peut être fait si vous n’avez pas autant de tests, ce sont les mesures de quarantaine et de distanciation sociale. Il existe deux tactiques différentes que l’on peut adopter en cas de pandémie.

-Quand et comment sortir de la quarantaine?

-Il devrait être organisé. Tu ne peux pas sortir tout de suite. Lorsque vous êtes à ces étapes de l’atténuation et prenez ces mesures, vous pouvez progressivement l’assouplir. Les vols ne peuvent pas être entrés avec des personnes de l’étranger tous ensemble, tous les théâtres et stades de football ne peuvent pas être ouverts. Ils peuvent être mis en œuvre et assouplis petit à petit, afin de voir si le nombre de cas augmente fortement. S’ils augmentent trop, encore une fois, les mesures qui ont été assouplies doivent être restreintes, c’est-à-dire que plus ou moins on fonctionnerait comme ça. Se détendre ou prendre des mesures plus restreintes si le nombre de cas augmente. C’est comme clignoter.

-Il parle de ça courbe. Comment analysez-vous, comment expliquez-vous, comment pouvons-nous le comprendre?

-Les courbes sont épidémiologiques qui sont tracées en fonction du nombre de cas qui existent chaque jour. Il y a un fait intéressant qui s’appelle le «jour de la duplication des affaires», que l’on dit «bien, par exemple de trois à six, au début de prendre les mesures pour doubler le nombre qu’il était en trois jours. Au lieu de cela, maintenant, pour doubler le nombre, il s’est séparé de onze jours. Ainsi, au lieu d’être une courbe exponentielle, elle a été conçue comme une courbe plus linéaire. Cela permet aux systèmes de santé de ne pas être encombrés, d’avoir des lits quand ils sont nécessaires.

-Les chiffres qui sont validés chaque jour, sont-ils les vrais chiffres?

-Les numéros de test et les numéros de cas positifs apparaissent. Nous sommes environ 12%. Tant de cas ne s’échappent pas parce que beaucoup plus de cas que nous avons sont en cours de test. Nous sommes à un chiffre qui est tout à fait vrai. 12 ou 13 pour cent des tests sont positifs, ce n’est pas que nous faisons cent tests et les cent sont positifs. Il y a beaucoup de tests négatifs. Donc, bien que je pense que vous pouvez tester plus, que vous pouvez tester des groupes sentinelles asymptomatiques pour voir ce qui se passe, le nombre de tests actuellement en cours n’est pas si faible.

-Y a-t-il un traitement qui fonctionne actuellement?

-Les preuves qu’il y a jusqu’à présent sont rares, et encore moins en pédiatrie. La première chose à voir sur un médicament est l’innocuité, ce doit être un médicament sûr, ne pas causer plus de tort que de bienfait. Et l’autre est son efficacité. Ils se produisent simplement dans de nombreux essais cliniques évaluant cela. Sécurité et efficacité. Il n’y a pas de grand médicament merveilleux à ce jour en termes de traitement, mais on sait de plus en plus comment le virus fonctionne, comment notre corps réagit et comment mieux combiner les choses. Combinant un traitement antiviral, antibiotique et anti-inflammatoire, il est peut-être nécessaire de prendre une série de mesures pour que les patients malades évoluent mieux.

– Quand estimez-vous qu’il pourrait y avoir un vaccin?

-Il existe de nombreux pays qui travaillent sur différents types de vaccins. Il faut environ un an pour que les vaccins apparaissent. Un an, un an et demi. Un travail acharné est en cours pour découvrir ces vaccins. En attendant, nous devons travailler avec ces mesures épidémiologiques de distanciation sociale, de mise en quarantaine, pour éviter de fréquenter et de s’entasser dans les lieux publics, sans saturer le système de santé et se faire vacciner.

-Que allons-nous changer à partir de maintenant?

–Il est probable que nous allons changer ici dans certaines de nos routines. Cela a pour habitude de venir de la rue et de se laver les mains à l’eau et au savon, ou à chaque fois que nous allons dans les transports en commun, tout ce qui est touché un peu comme les balustrades, les poignées de porte, le rendant plus conscient de ce lavage des mains. Et peut-être que cette distance, nous n’étions pas très respectueux de cela au milieu de l’hiver. Aller travailler avec un rhume, boire des maths avec un partenaire … Nous n’étions pas très respectueux, nous étions très libres dans ce sens. Nous devons donc apprendre à vivre avec ces nouvelles mesures qui sont beaucoup plus sûres. Toujours avec les virus respiratoires, les virus d’hiver, le virus de la grippe ou le virus respiratoire syncytial chez les enfants, la chose la plus importante est le lavage des mains et la distance, que les pays de l’Est ont beaucoup plus appliqués. Ils ont vécu le SRAS ou la grippe aviaire, vécu le MERS, c’est-à-dire qu’ils sont beaucoup plus formés que nous aux mesures de distance, et nous les apprenons maintenant.

-Quand prévoyez-vous que nous atteindrons le sommet?

-Je pense qu’au fur et à mesure que les mesures sont prises et que les cas augmentent, quand il devient plus flexible début juin, mi-juin, il se peut qu’il y ait plus de cas, mais si cet assouplissement des mesures est progressif, le pic de la courbe ne doit pas être élevé. Cela peut être un pic bas et rester en forme de plateau et c’est l’idéal qui pourrait nous arriver. Premièrement, parce que l’on voit si les personnes qui ont contracté la maladie développent des anticorps et cela les empêcherait de contracter à nouveau la maladie, plus l’acquisition du vaccin. Peut-être que le pic n’est pas élevé dans notre pays.

-Est-ce que les mesures ont été prises rapidement?

-Je pense qu’en Argentine, les mesures ont été prises très tôt, beaucoup plus, deux ou trois semaines avant les autres pays d’Amérique latine et que nous devons être respectueux de la façon dont elles vont progressivement être plus flexibles. Ils vont probablement se détendre et ensuite les gens vont pouvoir aller travailler, mais tant que cela permet au nombre de cas de ne pas monter en flèche, car ce que l’on veut, c’est que nous ayons tous la possibilité d’avoir un lit et un traitement si nous en avons besoin. J’espère que, après avoir pris les mesures tôt, nous n’atteindrons pas ces chiffres catastrophiques, n’est-ce pas? Comme mentionné. J’ai cet espoir.

-Comment faut-il se détendre?

-Cela est le plus important. Comment le faire, comment assouplir les mesures parce que nous ne sommes pas non plus inconscients de ce qui se passe économiquement et que les gens doivent aller travailler. Peut-être ce truc de garder nos distances quand nous allons au travail, de porter nos masques, de se laver les mains. Il n’y a presque plus de patients dans les gardes d’hôpital aujourd’hui; les mesures diminuent d’autres infections que nous voyons régulièrement. En pédiatrie due à une bronchiolite, les gardes sont remplis à ce moment. Cependant, il n’y a presque pas de patients dans les hôpitaux parce que ces mesures empêchent d’autres infections, pas seulement COVID-19, vous devez donc les faire petit à petit et essayer. Lorsque nous verrons que cela s’échappe, nous devrons revenir et c’est en quoi consistent ces mesures d’atténuation

-Combien de patients avez-vous habituellement à ce moment-là habituellement?

-Dans mon hôpital, il y a entre 300 ou 400 consultations dans la garde externe. Aujourd’hui, il y en a 40. Dix fois moins.