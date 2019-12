Isolement, problèmes de santé et oubli: comment les six premiers mois ont été pour «El Chapo» Guzmán dans la prison la plus infernale du monde

Le dommage collatéral, bien sûr non moins douloureux, a été le manque d'autorisation pour effectuer un seul voyage à l'étranger ou recevoir des visiteurs.

La condamnation a été une punition exemplaire pour un criminel insaisissable qui s'est échappé de deux prisons à sécurité maximale au Mexique, a rencontré l'acteur Sean Penn dans l'espoir de voir son histoire portée au grand écran et figurait sur la liste Forbes du plus grand fortune du monde.

La fin du processus a également été le début d'une nouvelle vie du capo. Perpétuellement le leader de Cartel de Sinaloa Il passera ses journées dans la prison fédérale la plus sûre des États-Unis, ADX ou «Alcatraz de las Rocosas». Un mastodonte gris niché dans Florence, Colorado, dont les conditions de vie ont été décrites comme pires que celles du Manhattan Metropolitan Correctional Center, où "El Chapo" a vécu pendant un an.

Avec l'esprit des planchers, des problèmes de vue et l'incapacité de parler avec qui que ce soit parce qu'ils ne comprennent pas l'espagnol, "El Chapo" a passé six mois de sa peine au pénitencier.

La première personne à le visiter a été son avocat de la défense, Mariel Colón, qui a fait valoir que le narco occupant une pièce sans fenêtre, où la lumière artificielle ne s'éteint jamais et dont les locataires n'ont pas le droit de sortir, Votre humeur s'est détériorée.

Il y a un fait, qui regrette également la défense: la perte de vue de Joaquín "El Chapo" Guzmán. "Bien que (Guzmán Loera) ait des livres qu'il puisse lire, il ne le fait pas parce que les autorités de la prison ne lui ont pas fourni d'ophtalmologiste", a-t-il déclaré à Telemundo.

Avant, Eduardo Balarezo a déclaré que le patron, 63 ans, n'était pas handicapé, mais qu'il perdait la mémoire et devenait paranoïaque.

Le contact humain est minime. L'interaction avec les seules personnes à lui rendre visite – ses filles et son avocat – se produit à travers un mur de méthacrylate.

Ce Noël, les jumeaux Emalí Guadalupe et María Joaquina lui ont rendu visite pour la première fois dans la prison à sécurité maximale du Colorado. "La visite lui a donné un air de positivisme, de joie, de vouloir continuer à se battre pour sa liberté de pouvoir être avec ces créatures", a déclaré Colón.

Entre autres interdictions, "El Chapo" ne pourra plus jamais revoir sa femme Emma Colonel, qui a récemment fait ses débuts dans l'émission VH1, Crew Poster. Dans l'émission de téléréalité, l'ancienne reine de beauté a expliqué qu'elle ne pouvait plus rien faire pour le trafiquant de drogue.

"La plupart du temps, j'essaie d'être positif et de ne pas me laisser entraîner dans ce qui s'est déjà passé, nous ne pouvons plus rien faire pour lui", a-t-il expliqué.

Le gouvernement américain a fait valoir que les conditions de détention strictes étaient appropriées pour quelqu'un qui s'était évadé deux fois des prisons de haute sécurité du Mexique, dont une dans laquelle il s'était enfui à travers un tunnel de centaines de mètres qui avait conduit à la douche de sa cellule. Les procureurs ont déclaré que même lorsqu'il était en prison au Mexique, le patron a utilisé des messages avec des codes, des pots-de-vin et d'autres ressources pour orchestrer ses fuites et gérer le cartel de Sinaloa.