Israël – Netanyahu propose à Gantz d’être le Premier ministre d’un gouvernement de concentration depuis septembre 2021

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a proposé à son principal rival politique, Benny Gantz, un accord pour former un gouvernement de concentration par lequel Netanyahu resterait au pouvoir pendant un an et demi, jusqu’en septembre 2021, laissant la place à un an et demi du mandat de Gantz.

Netanyahu a défendu dans des déclarations à la chaîne de télévision israélienne Channel 12 la formation d’un gouvernement “d’urgence” entre son parti, le Likoud, et celui de Gantz, bleu et blanc. Chaque parti aurait le même nombre de ministres.

D’Azul y Blanco, Yair Lapid a déjà rejeté la proposition pour “manque de sincérité”. “La semaine dernière, nous allons élire un nouveau président du Parlement et travailler à lutter contre le coronavirus pour le bien du peuple”, a-t-il déclaré.

Après les troisièmes élections en un an sans résultat clair, Netanyahu a plus de soutien au Parlement pour rester au pouvoir, bien qu’il n’atteigne pas la majorité absolue. Pour cette raison, Gantz a été chargé de former un gouvernement et dispose de trois semaines pour le faire.