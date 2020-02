“Italian Suite”, un voyage à travers la “faim de beauté” de Venise et de la Sicile | Culture et divertissement

Pour Javier Reverte, le monde du voyage est “une aventure”, surtout s’il est celui qui voyage et s’emballe au point de ne pas savoir ce qui va lui arriver. C’est pourquoi dans son nouveau travail, “Italian Suite”, l’écrivain s’allie avec Thomas Mann, James Joyce ou Rilke pour nous emmener à travers Venise, Trieste et la Sicile.

“Il y a trois endroits en Italie qui me fascinent”, reconnaît cet écrivain madrilène qui n’hésite pas à dire que la Chine ne l’aime pas (il l’a dit clairement dans “Un été chinois”) et que l’Allemagne et l’Autriche ne “pensent” pas à écrire une ligne . Cependant, ce n’est pas la même chose avec l’Italie car c’est un pays qui, avec l’Irlande, le “fascine” au point qu’il s’agit du deuxième livre qu’il écrit sur lui (“Un automne romain”).