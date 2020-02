Italie: 21 morts, municipalités isolées … impact d’une semaine de coronavirus | Couverture

Vingt et un morts, plus de 800 infectés, onze municipalités isolées, des événements culturels et sportifs suspendus, des annulations massives dans les hôtels et les vols, un krach boursier de 11%, telles sont quelques-unes des conséquences de la première semaine du coronavirus en Italie.

S’il est vrai que les deux premiers cas de COVID-19 ont été détectés en Italie fin janvier, lorsque deux touristes chinois – déjà guéris – ont été testés positifs et admis dans un hôpital de Rome, l’urgence du coronavirus était Il a produit dans le pays la semaine dernière.