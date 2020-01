Iván Duque a refusé de rétablir les relations diplomatiques avec le régime de Maduro: “Il y a là une sorte de schizophrénie”

Le président colombien Iván Duque a rejeté jeudi la demande du dictateur vénézuélien, Nicolás Maduro, de rétablir les relations consulaires entre les deux pays. «Il existe très peu de garanties au Venezuela pour la fourniture de services consulaires et d’autres services. Clair et simple à cause de la violence constante de la dictature contre de nombreux pays qui ont marqué une ligne de rejet de celle-ci», A déclaré Duke à ce sujet.

La proposition avait été faite par Maduro cette semaine, après la capture de lundi au Venezuela -dans l’état de Zulia- ancienne sénatrice colombienne Aída Merlano, fugitive de la justice de ce pays depuis octobre de l’année dernière. Et a souligné quand Duque a demandé de l’aide pour l’extradition au président en charge Juan Guaidó, malgré le fait que l’ancienne députée avait été arrêtée par les forces du régime et est détenue en captivité au siège du Service bolivarien de renseignement national (Sebin).

“Je suis disposé à rétablir les relations au niveau consulaire afin que nous ayons des relations consulaires fluides et que toutes ces questions puissent être portées par les consuls: Iván Duque, écoutez-moi», A déclaré Maduro dans un numéro dans une industrie de la chaussure à Caracas. Par conséquent, il a imploré la Colombie d’avoir une “réflexion” car elle considère que le “chaos” a été généré et considère qu’une “grande rectification” est nécessaire.

“Le Venezuela a des conflits politiques avec tous les pays d’Europe et tout le monde a un ambassadeur au Venezuela, ils ont des consuls et nous avons une communication permanente avec les ministres des Affaires étrangères de l’Europe”, a déclaré Maduro dans un acte qui a eu lieu mercredi.

Cependant, Duque est resté ferme dans sa décision, et a rappelé à son tour que c’était Maduro qui avait décidé de couper les relations consulaires en février 2019. «Nous avons toujours été dans la ligne du maintien des services consulaires. C’est ce que nous avons fait lorsque notre gouvernement a commencé », a-t-il déclaré. Et il a ajouté: “Il y a là une sorte de schizophrénie.”

Afin de ne pas traiter avec Maduro, Duke a demandé que Merlano soit expulsé selon les procédures de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). «Nous avons eu une communication via Interpol afin que les procédures d’Interpol soient fournies et ce qui doit arriver dans ce cas, c’est que dans ce lien qu’Interpol a protocolisé depuis de nombreuses années, il peut être expulsé vers la Colombie pour être poursuivi», A-t-il dit.

Il a ajouté qu’ils ne devraient pas essayer de “distraire les choses”. “Les choses sont comme elles sont et l’appel est très clair, l’appel que nous avons lancé par la voie diplomatique que nous faisons par l’intermédiaire duquel nous reconnaissons aujourd’hui la présidence du Venezuela »dit-il.

Guaidó, pour sa part, a indiqué qu’il accordera toute la collaboration possible au gouvernement colombien en matière d’extradition. Dans un communiqué, le Centre national de communication (CCN) a déclaré l’engagement de fournir «le cadre juridique et institutionnel nécessaire pour faciliter le retour de l’ancienne députée dans son pays“

Cependant, le processus pourrait devenir encore plus embourbé, étant donné que le procureur général du régime, Tarek William Saab, a indiqué que Merlano avait été inculpé au Venezuela pour vol d’identité, utilisation de faux documents et association pour commettre des délits.

Merlano, qui a purgé une peine de 15 ans de prison pour corruption électorale, s’est évadé de prison en octobre 2019 lors d’un rendez-vous médical à Bogotá. Son évasion avait des caractéristiques cinématographiques: après avoir demandé la permission trois mois auparavant, il a obtenu l’autorisation de se rendre à un rendez-vous médical à l’extérieur de la prison El Buen Pastor à Bogotá. Son intention, a-t-il dit, était d’assister un dentiste au Sabana Medical Center, où il allait subir un traitement esthétique.

Merlano était accompagnée d’un des gardiens de prison qui l’attendait devant le bureau. Après trois heures, le dentiste qui l’a accompagnée, identifié comme Javier Cely Barajas, a quitté le bureau et a dit au tuteur que la patiente était restée à l’intérieur. Cependant, lorsque le directeur de la prison est venu la chercher, l’ancienne députée n’était pas.

Une vidéo prise ce jour-là par une caméra de sécurité située à l’entrée du centre de santé montre une corde qui touche le sol et les passants et les véhicules en mouvement. Merlano décolle brusquement et s’endort à la surprise de ceux qui passent par l’endroit.

Des passants surpris essaient de l’aider sans imaginer l’affaire mais la politique se lève et se dirige vers une moto qui l’attend. Il monte et reçoit un casque que le conducteur passe, le met et ensemble ils prennent leur envol.