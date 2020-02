Iván Duque, sur la dépénalisation de l’avortement en Colombie: «Je suis une personne pro-vie»

Le président de la Colombie, Iván Duque, a déclaré mercredi qu’il était «une personne pro-vie» après que la Cour constitutionnelle a soulevé la controverse pour Discutez de la possibilité de dépénaliser l’avortement dans le pays.

Duke, qui a affirmé que modifier la jurisprudence actuelle sur l’avortement est “un changement très fort pour la société”Il a dit qu’il croyait en la vie “dès la conception”, a publié mercredi le journal local El Tiempo.

«J’ai dit que Les trois causes répertoriées depuis un certain temps en Colombie, qui constituent un danger pour la vie de la mère, une malformation génétique non compatible avec la vie ou le viol, sont les trois causes que le pays analyse à la lumière de la jurisprudence », a déclaré le leader.

Le débat sur la légalisation de l’avortement jusqu’à la 16e semaine s’est de nouveau produite en Colombie après que le magistrat Alejandro Linares a présenté une proposition sur sa décriminalisation au premier trimestre de la grossesse.

«À mon avis personnel, et je n’ai pas l’intention de saper l’indépendance d’une institution, sortir de ces trois causes évidentes me semble être un changement très fort pour la société colombienne »dit Duke.

Selon la proposition de Linares, À partir de la 16e semaine, seules celles qui présentent l’un des trois cas mentionnés ci-dessus pourraient subir une interruption volontaire de grossesse.

Le texte de Linares est donné, paradoxalement, après L’avocate Natalia Bernal a demandé d’interdire l’avortement dans tous les cas au motif qu’il y a de la vie dans l’utérus et qu’elle doit être respectée.

«Tous les êtres humains, tous les êtres vivants ont le droit de naître. Aucune autorité ne peut décider qui vit et qui ne vit pas. S’il y a des jugements pondérés entre ceux qui ont des droits et ceux qui n’en ont pas, et quels individus sont supérieurs dans la société, la porte des génocides s’ouvre », a-t-il déclaré.

Les répercussions dans le pays n’ont pas attendu. Depuis son compte Twitter, l’ancien président Álvaro Uribe a évoqué la possibilité que la Cour constitutionnelle dépénalise l’avortement dans les prochains jours.

Le sénateur du Democratic Center a déclaré: “Nous devons préparer un référendum contre le laxisme de l’avortement, quel est le respect de la vie.”

Faire un référendum en Colombie, les signatures de soutien correspondant à au moins 5% des listes électorales doivent être collectées, soit environ 1,8 million de signatures. Avec ce soutien, la loi qui ouvrira l’appel à l’appel peut être traitée au Congrès. Avec la loi approuvée, nous procédons au vote. Et pour que l’initiative proposée soit valable, elle doit être votée par au moins un tiers du recensement, soit plus de 12 millions de citoyens.

Le Code pénal colombien établit toujours comment avortement infraction lorsqu’il est pratiqué en dehors des cas établis. Les peines vont de 16 à 54 mois de prison.

Avec des informations d’EuropaPress