J Balvin envoie un message compromettant à Bad Bunny

Le chanteur colombien confirme les soupçons sur son compte Instagram J Balvin confie à Bad Bunny: “Je célèbre ta vie et ta carrière” De son côté, le chanteur portoricain fête ses 26 ans

Une fois de plus, le chanteur colombien J Balvin met en doute ses followers, puisqu’il a utilisé son compte Instagram officiel pour envoyer un message compromettant, accompagné d’une série de photographies, au chanteur portoricain Bad Bunny, qui a fêté son anniversaire.

“Benito Martínez, je me souviens avant de venir en musique, j’étais censé être le seul bizarre, fou et bizarre parce que, je suis toujours censé faire ce qui vient de mon cœur”, a écrit J Balvin dans cette publication qui a rapidement dépassé le million. aime.

Le chanteur colombien poursuit avec son texte dédié à Bad Bunny: “Grâce à la vie, un autre fou est arrivé qui a donné un nouveau souffle au divertissement et vous voir grandir me remplit de fierté!”

Pour finir, J Balvin, qui sortira son prochain disque le 20 mars, écrit: «Des chemins difficiles? Je sais, mais maintenant vous êtes à votre meilleur et c’est pourquoi je célèbre votre vie et votre carrière. Joyeux anniversaire!”.

Bad Bunny a immédiatement répondu au chanteur colombien: «Merci pour tout !!! Tu sais que tu es très spécial pour moi. Merci, merci, merci !!! », dont plusieurs adeptes ont profité pour le féliciter pour son 26e anniversaire.

Un admirateur des deux artistes a fait une demande très spéciale: “Un trio, toi et moi”, à laquelle quelqu’un d’autre a répondu: “Enfer, mademoiselle.”

Depuis longtemps, l’hétérosexualité des deux chanteurs est mise en doute, il y a même une rumeur selon laquelle lorsque J Balvin sort son album «Colores», qui comprendra les couleurs de l’arc-en-ciel, le chanteur colombien sortira du placard.

Certains utilisateurs, connaissant cette rumeur, les ont écrits sur Instagram: “Bromance”, “Se marier”, “Je soutiens cette cause”, “Ce couple est meilleur que nous”, “Embrasse, embrasse, embrasse”; “D’accord, maintenant j’embrasse”, “Pa ‘quand le baiser?”, “Nos copains s’aiment”, “Prends un gâteau alors”, “Voyons voir, putain …”, “Chu … la couture des noix de coco maintenant”,, “Baiser de trois”, “Le piquito, pour quand?”.

Un internaute a envoyé à J Balvin un indice et a salué le travail que Bad Bunny a fait pour Porto Rico, comme Ricky Martín et Resident: “La différence est que Benito se bat pour la situation dans son pays.”

Pour sa part, un autre utilisateur a écrit ce qui suit au chanteur colombien: «Frère, tu étais un joueur de reggaeton de niveau normal, et quand tu as attrapé Bad Rabbit, tu t’es teint de couleur, je ne dis pas que c’est mauvais, mais ne dis pas que tu étais bizarre. devant lui », tandis que quelqu’un d’autre s’exprimait ainsi:« Bien sûr, parce que vous savez qu’il vous a déjà passé d’un petit anus et vous avec le même que toujours. Au revoir, au revoir. “

Une internaute en a profité pour dédier un message à la fois à son partenaire et aux deux artistes: “Ils sont comme vous et moi … quant à eux, vivez nos pierres que parfois nous seuls comprenons !!!”.

Enfin, un adepte a fait cette déclaration: “Ils sortent ensemble, mais ils ne savent pas encore … dans le placard, tous les deux.”