J.Benayas (UAM): Les collemboles sont des envahisseurs en Antarctique | Mexique | Édition Amérique

Même les plus petites espèces peuvent devenir envahissantes dans les coins les plus reculés de la planète, comme les collemboles en Antarctique, dont l’étude est menée par une équipe des universités autonomes de Madrid et du roi Juan Carlos, dirigée par le professeur Javier Benayas.

Benayas, professeur d’écologie à la Faculté des sciences de l’Université autonome de Madrid et qui vient de rentrer de l’Antarctique, où il a voyagé à bord du navire d’étude polaire Hespérides de la marine espagnole, a expliqué à l’EFE que depuis 2008, il mène des recherches dans le continent blanc.