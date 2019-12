J.J. Watt revient s'entraîner avec les Texans de Houston

HOUSTON (AP) – J.J. Watt a repris l'entraînement avec les Texans de Houston mardi, augmentant ainsi les chances de l'équipe défensive de voir l'action dans les matchs d'après-saison de l'équipe dans deux semaines.

Watt est sorti depuis le 27 octobre après la déchirure du muscle pectoral, une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale.

"Je me sens très bien", a déclaré Watt. «Nous avons travaillé très dur en réadaptation. Nous avions une route assez calme et tout s'est très bien passé. Je suis donc très heureux d'être de retour sur le terrain avec tout le monde et d'aider mon équipe et jouer pour cette ville. »

Les Texans ont 21 jours à compter de mardi pour le retirer de la liste de réserve des blessures et l'ajouter à l'équipe active. Si vous voulez que je joue dans le premier match d'après-saison du week-end du 4 au 5 janvier, vous devrez l'activer la veille de 16 h. (Heure de l'Est).

Watt travaille avec les entraîneurs et le personnel médical de l'équipe depuis un certain temps et a dit qu'il se sentait bien avec les exercices. Il a indiqué que dans ces pratiques, il avait utilisé un harnais et qu'il continuerait de l'utiliser pour se protéger pendant l'entraînement. Ce harnais empêche votre bras de reculer trop loin, mais dit qu'il ne limite pas votre bras pour avancer ou se soulever.

Il a dit qu'il pensait qu'il pourrait revenir à temps pour les séries éliminatoires peu de temps après avoir été blessé.

"Quand je me suis blessé, je pensais que ce serait tout", a-t-il déclaré. «Je ne pensais même pas qu'il y avait une possibilité, puis littéralement environ deux jours après l'opération, je me sentais tellement bien que j'ai demandé s'il y avait une possibilité à distance? Nous laissons la porte ouverte. »

Les joueurs qui sont sur la liste des handicapés doivent être absents huit matchs pour pouvoir revenir et Watt n'a perdu que sept duels jusqu'à présent. Cela signifie qu'il pourrait ne pas être présent lors du dernier match de la campagne régulière contre les Titans du Tennessee dimanche.

C'est la troisième fois en quatre saisons que le triple vainqueur de la NFL Defensive Player of the Year subit une blessure grave. Il a raté les 13 derniers matchs de 2016 en raison d'une blessure au dos nécessitant une intervention chirurgicale et n'a participé qu'à cinq matchs en 2017 avant de se casser la jambe. La saison dernière, il a disputé les 16 matchs et a été élu à la première équipe All-Pro après avoir terminé avec 16 attrapés et 18 plaqués en défaite.

Watt a déclaré que la guérison de cette blessure était beaucoup plus simple que celle qu'il avait reçue lorsqu'il s'était blessé à la jambe et au dos. Cependant, bien qu'il espère jouer dans le premier match éliminatoire de Houston, il a dit qu'il ne participerait probablement pas à chaque match.

"Je suis sûr que ce ne sera pas quelque chose de toutes les pièces, juste pour la première", a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que ce soit la meilleure situation. Mais nous verrons comment je me sens dans les deux prochaines semaines et nous aurons un indicateur avant le match. Je suis sûr que nous aurons un bon plan. »