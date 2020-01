Jackson Jr. et Morant mènent les Grizzlies à la victoire sur les Spurs

MEMPHIS, Tennessee, États-Unis (AP) – Jaren Jackson Jr. a terminé avec 24 points, Ja Morant a contribué 22 et a battu son record personnel avec 14 passes décisives, et les Grizzlies de Memphis ont ajouté leur quatrième victoire consécutive vendredi en battant les San Antonio Spurs 134-121.

Dillon Brooks a marqué 22 unités et Jonas Valanciunas en a récolté 21 pour Memphis, qui a terminé avec six joueurs à deux chiffres.

Cette victoire place les Grizzlies devant les Spurs, en pourcentage de points, en huitième position de la Conférence Ouest.

DeMar DeRozan a égalé son meilleur record de la saison avec 36 points et distribué neuf passes décisives pour les Spurs. LaMarcus Aldridge et Bryn Forbes ont marqué 21 points chacun et ont combiné pour marquer 9 des 17 de la triple ligne. Rudy Gay a contribué à 13 unités.