Jacqie Rivera partage la première photo de son bébé et ils découvrent quelque chose

Jacqie Rivera partage la première photo de son bébé Des adeptes découvrent quelque chose en lui Le petit garçon n’a que quelques heures

Jacqie Rivera, fille de la célèbre chanteuse Jenni Rivera, partage la première photo de son bébé et les adeptes découvrent quelque chose.

Pas plus tard qu’hier, Jacqie Rivera a annoncé la naissance de son quatrième fils: Julián Joy.

Aujourd’hui, il révèle déjà son visage au monde en publiant la première photo du petit garçon sur les réseaux sociaux.

“Joyeux Humpday !!!! C’est avec une grande joie que je vous présente bébé JJ. », A-t-il commencé à dire à la sœur de Chiquis Rivera.

“Julian Joy Campos. Poids 8,4 et 21 pouces de long. Je ne peux pas exprimer ce que mon cœur ressent. Je suis tellement pleine de gratitude. Dieu m’a béni avec bien plus que ce que je pouvais gagner ou mériter. Et choisir d’avoir JJ à la maison a été la meilleure décision que j’ai pu prendre. Je ne peux pas expliquer l’expérience, mais quelque chose a changé en moi. Aux personnes qui m’aimaient et m’ont aidé à ne pas abandonner. Merci, je n’aurais pas pu le faire sans vous », a-t-il écrit.

Julian Joy est le quatrième enfant de Jacqie, qui est également la mère de Jaylah, Jenavieve et Jordan.

Voyant l’image du bébé, de nombreux adeptes lui ont écrit avec émotion et ont exprimé leurs bons voeux à la famille.

Félicitations Jacqie! Je sais que ta maman te regarde et prend soin d’eux du ciel et envoie leurs bénédictions “, lui a rappelé un disciple.

“Il est parfait! Félicitations! “,” Félicitations, beau bébé “,” Tellement mignon “,” Comme c’est beau, félicitations “,” Quel beau bébé “,” Quel beau bébé que Dieu vous bénisse “,” Awwwwww est si mignon, félicitations “” Félicitations, le cachetón est magnifique “, ont-ils déclaré.

Mais il n’a pas fallu longtemps aux gens pour découvrir quelque chose et c’est qu’ils ont commencé à remarquer la ressemblance de Julián Joy avec les autres membres de sa famille.

«Dieu bénisse jenavive tout de même», «Elle ressemble à Jennivive!», «Aww ressemble à jenevive», «Elle ressemble à Jenavive», ont dit certains, se référant à l’une de ses sœurs.

D’autres étaient enclins à cause de leur similitude avec Jordan: “Mon Dieu, il est si mignon … il est très similaire à Jordan”, “Awww est comme Jordan, une fille de plus et tu seras comme ta belle maman: 2 garçons et 3 filles”, “Il ressemble à la Jordanie! Félicitations bébé, tu es incroyable ».

Alors qu’Isabella Cano a ajouté: “C’est une si belle petite chose, félicitations belle, elle vous ressemble beaucoup, beaucoup de bénédictions”.

Mais ce n’était pas tout, car Chiquis Rivera elle-même avait en fait dit à qui elle ressemblait.

“Ma belle proxénète Bella qui ressemble à sa tante chiquis !!!!!!!!!!!!!! ‘😍😍😍😍😍 Hahaha (je souhaite),” dit la chanteuse amusée.

Peu importe à qui il peut ressembler, le bébé a été reçu avec beaucoup d’amour par la famille Rivera et ses disciples.

“Félicitations pour être à nouveau mère et comme le bébé est beau”, “Félicitations, vous êtes une femme si forte! Je t’aime! “,” Félicitations Jaky Dieu vous bénisse encore plus, prenez soin de vous et merci de partager ce moment important avec nous “,” Awww baby JJ! Félicitations Jackie Beaucoup de bénédictions à votre famille pour ce fabuleux nouveau voyage », ont-ils félicité la fille de Jenni Rivera.

L’arrivée du bébé de Jacqie Rivera pourrait-elle annoncer une réconciliation?

L’arrivée d’un bébé dans la famille suscite de multiples sentiments, sera-ce le cas entre Jacqie Rivera et Mike Campos?

L’ex-partenaire de Jacqie a écrit un message touchant à la mère de son fils qui laisse la question ouverte.

“Jacqierivera Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis fier de vous. Je ne voulais pas d’un accouchement à la maison … mais cette expérience était incroyable “J’avais tort” haha ​​”arrête de sourire … je t’aime”, a écrit l’heureux père sur son compte Instagram avec plusieurs photos dans lesquelles il est vu en train de profiter de l’accouchement ensemble au reste de la famille.

«Tous les êtres chers qui nous entourent. Apporter aide, soutien et amour. Ils étaient tous fatigués, somnolents et affamés! Hahaha, merci à tous. Pour mes fans! Haha blague. Pour tout le monde de voir une photo incroyable de la merveilleuse expérience … mais pas plus que d’accueillir mon JJ. Il apportera cela à cette famille … joie. Comme chacun, il ajoute de la valeur. »

Il a même fini par dire: “et maintenant pour l’autre!”, Bien qu’il ait précisé qu’il s’agissait d’une blague.

Y aura-t-il une réconciliation?